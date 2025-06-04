TVD - Tuvaluan Dollar
Tuvaluan Dollar jest walutą Tuvalu. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tuvaluan Dollar jest kurs z TVD na USD. Kod waluty dla Tuvalu Dollar to TVD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Tuvaluan Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Tuvaluan Dollar
|Nazwa
|Tuvaluan Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja TVD
|TVD na USD
|Najlepszy wykres TVD
|Wykres TVD na USD
Profil Tuvaluan Dollar
|Monety
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Banknoty
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Użytkownicy
Tuvalu
Tuvalu
Dlaczego interesuje Cię TVD?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące TVDOtrzymywać kursy TVD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych TVD dla mojej firmy