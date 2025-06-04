tvd
TVD - Tuvaluan Dollar

Tuvaluan Dollar jest walutą Tuvalu. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tuvaluan Dollar jest kurs z TVD na USD. Kod waluty dla Tuvalu Dollar to TVD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Tuvaluan Dollar i przelicznik walut.

Wybierz walutę

tvd
TVDdolar tuwalski

Statystyki Tuvaluan Dollar

NazwaTuvaluan Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja TVDTVD na USD
Najlepszy wykres TVDWykres TVD na USD

Profil Tuvaluan Dollar

MonetyFreq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BanknotyFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Użytkownicy
Tuvalu

Dlaczego interesuje Cię TVD?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące TVDOtrzymywać kursy TVD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych TVD dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804400
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.427
AUD / USD0.651790

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%