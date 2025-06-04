XDR - IMF Special Drawing Rights
IMF Special Drawing Rights jest walutą International Monetary Fund (IMF). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany IMF Special Drawing Rights jest kurs z XDR na USD. Kod waluty dla International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights to XDR. Poniżej znajdziesz kursy IMF Special Drawing Rights i przelicznik walut.
Statystyki IMF Special Drawing Rights
|Nazwa
|IMF Special Drawing Rights
|Symbol
|Special Drawing Rights
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja XDR
|XDR na USD
|Najlepszy wykres XDR
|Wykres XDR na USD
Profil IMF Special Drawing Rights
|Użytkownicy
International Monetary Fund (IMF)
International Monetary Fund (IMF)
Dlaczego interesuje Cię XDR?
