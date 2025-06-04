xdr
XDR - IMF Special Drawing Rights

IMF Special Drawing Rights jest walutą International Monetary Fund (IMF). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany IMF Special Drawing Rights jest kurs z XDR na USD. Kod waluty dla International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights to XDR. Poniżej znajdziesz kursy IMF Special Drawing Rights i przelicznik walut.

XDRspecjalne prawa ciągnienia MFW

Statystyki IMF Special Drawing Rights

NazwaIMF Special Drawing Rights
SymbolSpecial Drawing Rights
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja XDRXDR na USD
Najlepszy wykres XDRWykres XDR na USD

Profil IMF Special Drawing Rights

Użytkownicy
International Monetary Fund (IMF)

