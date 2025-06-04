GTQ - Guatemalan Quetzal

Guatemalan Quetzal jest walutą Guatemala. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guatemalan Quetzal jest kurs z GTQ na USD. Kod waluty dla Guatemala Quetzal to GTQ , a symbolem waluty jest Q. Poniżej znajdziesz kursy Guatemalan Quetzal i przelicznik walut.