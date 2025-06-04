gtq
GTQ - Guatemalan Quetzal

Guatemalan Quetzal jest walutą Guatemala. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guatemalan Quetzal jest kurs z GTQ na USD. Kod waluty dla Guatemala Quetzal to GTQ, a symbolem waluty jest Q. Poniżej znajdziesz kursy Guatemalan Quetzal i przelicznik walut.

Wybierz walutę

gtq
GTQquetzal gwatemalski

Statystyki Guatemalan Quetzal

NazwaGuatemalan Quetzal
SymbolQ
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja GTQGTQ na USD
Najlepszy wykres GTQWykres GTQ na USD

Profil Guatemalan Quetzal

MonetyFreq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BanknotyFreq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Bank centralnyBank of Guatemala
Użytkownicy
Guatemala

Dlaczego interesuje Cię GTQ?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące GTQOtrzymywać kursy GTQ na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych GTQ dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%