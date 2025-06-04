OMR - Omani Rial

Omani Rial jest walutą Oman. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Omani Rial jest kurs z OMR na USD. Kod waluty dla Oman Rial to OMR , a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Omani Rial i przelicznik walut.