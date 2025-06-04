omr
OMR - Omani Rial

Omani Rial jest walutą Oman. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Omani Rial jest kurs z OMR na USD. Kod waluty dla Oman Rial to OMR, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Omani Rial i przelicznik walut.

OMRrial omański

Statystyki Omani Rial

NazwaOmani Rial
Symbol
Mniejsza jednostka1/1000 = Baisa
Symbol mniejszej jednostkibz
Najlepsza konwersja OMROMR na USD
Najlepszy wykres OMRWykres OMR na USD

Profil Omani Rial

MonetyFreq used: bz5, bz10, bz25, bz50
BanknotyFreq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Bank centralnyCentral Bank of Oman
Użytkownicy
Oman

