OMR - Omani Rial
Omani Rial jest walutą Oman. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Omani Rial jest kurs z OMR na USD. Kod waluty dla Oman Rial to OMR, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Omani Rial i przelicznik walut.
Statystyki Omani Rial
|Nazwa
|Omani Rial
|Symbol
|﷼
|Mniejsza jednostka
|1/1000 = Baisa
|Symbol mniejszej jednostki
|bz
|Najlepsza konwersja OMR
|OMR na USD
|Najlepszy wykres OMR
|Wykres OMR na USD
Profil Omani Rial
|Monety
|Freq used: bz5, bz10, bz25, bz50
|Banknoty
|Freq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Bank centralny
|Central Bank of Oman
|Użytkownicy
Oman
Oman
