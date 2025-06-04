UYU - Uruguayan Peso
Uruguayan Peso jest walutą Uruguay. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Uruguayan Peso jest kurs z UYU na USD. Kod waluty dla Uruguay Peso to UYU, a symbolem waluty jest $U. Poniżej znajdziesz kursy Uruguayan Peso i przelicznik walut.
Statystyki Uruguayan Peso
|Nazwa
|Uruguayan Peso
|Symbol
|$U
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centésimo
|Symbol mniejszej jednostki
|Centésimo
|Najlepsza konwersja UYU
|UYU na USD
|Najlepszy wykres UYU
|Wykres UYU na USD
Profil Uruguayan Peso
|Monety
|Freq used: $U1, $U2, $U5, $U10
|Banknoty
|Freq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Bank centralny
|Central Bank of Uruguay
|Użytkownicy
Uruguay
Dlaczego interesuje Cię UYU?
