UYU - Uruguayan Peso

Uruguayan Peso jest walutą Uruguay. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Uruguayan Peso jest kurs z UYU na USD. Kod waluty dla Uruguay Peso to UYU, a symbolem waluty jest $U. Poniżej znajdziesz kursy Uruguayan Peso i przelicznik walut.

UYUpeso urugwajskie

Statystyki Uruguayan Peso

NazwaUruguayan Peso
Symbol$U
Mniejsza jednostka1/100 = Centésimo
Symbol mniejszej jednostkiCentésimo
Najlepsza konwersja UYUUYU na USD
Najlepszy wykres UYUWykres UYU na USD

Profil Uruguayan Peso

MonetyFreq used: $U1, $U2, $U5, $U10
BanknotyFreq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Bank centralnyCentral Bank of Uruguay
Użytkownicy
Uruguay

