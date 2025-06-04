MRU - Mauritanian Ouguiya

Mauritanian Ouguiya jest walutą Mauritania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mauritanian Ouguiya jest kurs z MRU na USD. Kod waluty dla Mauritania Ouguiya to MRU , a symbolem waluty jest UM. Poniżej znajdziesz kursy Mauritanian Ouguiya i przelicznik walut.