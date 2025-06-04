MRU - Mauritanian Ouguiya
Mauritanian Ouguiya jest walutą Mauritania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mauritanian Ouguiya jest kurs z MRU na USD. Kod waluty dla Mauritania Ouguiya to MRU, a symbolem waluty jest UM. Poniżej znajdziesz kursy Mauritanian Ouguiya i przelicznik walut.
Statystyki Mauritanian Ouguiya
|Nazwa
|Mauritanian Ouguiya
|Symbol
|UM
|Mniejsza jednostka
|1/5 = Khoums
|Symbol mniejszej jednostki
|Khoums
|Najlepsza konwersja MRU
|MRU na USD
|Najlepszy wykres MRU
|Wykres MRU na USD
Profil Mauritanian Ouguiya
|Monety
|Freq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
|Banknoty
|Freq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Bank centralny
|Banque Centrale de Mauritanie
|Użytkownicy
Mauritania
Dlaczego interesuje Cię MRU?
