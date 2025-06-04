mru
MRU - Mauritanian Ouguiya

Mauritanian Ouguiya jest walutą Mauritania. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mauritanian Ouguiya jest kurs z MRU na USD. Kod waluty dla Mauritania Ouguiya to MRU, a symbolem waluty jest UM. Poniżej znajdziesz kursy Mauritanian Ouguiya i przelicznik walut.

mru
MRUouguiya mauretańska

Statystyki Mauritanian Ouguiya

NazwaMauritanian Ouguiya
SymbolUM
Mniejsza jednostka1/5 = Khoums
Symbol mniejszej jednostkiKhoums
Najlepsza konwersja MRUMRU na USD
Najlepszy wykres MRUWykres MRU na USD

Profil Mauritanian Ouguiya

MonetyFreq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
BanknotyFreq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Bank centralnyBanque Centrale de Mauritanie
Użytkownicy
Mauritania

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.422
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804007
USD / CAD1.40354
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.652029

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%