DZD - Algerian Dinar
Algerian Dinar jest walutą Algeria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Algerian Dinar jest kurs z DZD na USD. Kod waluty dla Algeria Dinar to DZD, a symbolem waluty jest دج. Poniżej znajdziesz kursy Algerian Dinar i przelicznik walut.
Statystyki Algerian Dinar
|Nazwa
|Algerian Dinar
|Symbol
|DA
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Santeem
|Symbol mniejszej jednostki
|Santeem
|Najlepsza konwersja DZD
|DZD na USD
|Najlepszy wykres DZD
|Wykres DZD na USD
Profil Algerian Dinar
|Monety
|Freq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
|Banknoty
|Freq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Bank centralny
|Bank of Algeria
|Użytkownicy
Algeria
Dlaczego interesuje Cię DZD?
