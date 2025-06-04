dzd
DZD - Algerian Dinar

Algerian Dinar jest walutą Algeria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Algerian Dinar jest kurs z DZD na USD. Kod waluty dla Algeria Dinar to DZD, a symbolem waluty jest دج. Poniżej znajdziesz kursy Algerian Dinar i przelicznik walut.

DZDdinar algierski

Statystyki Algerian Dinar

NazwaAlgerian Dinar
SymbolDA
Mniejsza jednostka1/100 = Santeem
Symbol mniejszej jednostkiSanteem
Najlepsza konwersja DZDDZD na USD
Najlepszy wykres DZDWykres DZD na USD

Profil Algerian Dinar

MonetyFreq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
BanknotyFreq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Bank centralnyBank of Algeria
Użytkownicy
Algeria

Dlaczego interesuje Cię DZD?

