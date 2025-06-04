ars
ARS - Argentine Peso

Argentine Peso jest walutą Argentina. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Argentine Peso jest kurs z ARS na USD. Kod waluty dla Argentina Peso to ARS, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Argentine Peso i przelicznik walut.

ARSpeso argentyńskie

Statystyki Argentine Peso

NazwaArgentine Peso
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja ARSARS na USD
Najlepszy wykres ARSWykres ARS na USD

Profil Argentine Peso

MonetyFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
BanknotyFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Bank centralnyCentral Bank of Argentina
Użytkownicy
Argentina, Islas Malvinas

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14136
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804361
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651809

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%