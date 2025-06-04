BIF - Burundian Franc
Burundian Franc jest walutą Burundi. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Burundian Franc jest kurs z BIF na USD. Kod waluty dla Burundi Franc to BIF, a symbolem waluty jest FBu. Poniżej znajdziesz kursy Burundian Franc i przelicznik walut.
Statystyki Burundian Franc
|Nazwa
|Burundian Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja BIF
|BIF na USD
|Najlepszy wykres BIF
|Wykres BIF na USD
Profil Burundian Franc
|Monety
|Freq used: Franc1, Franc5
|Banknoty
|Freq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Bank centralny
|Banque de la Republique du Burundi
|Użytkownicy
Burundi
Dlaczego interesuje Cię BIF?
