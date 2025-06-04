bif
BIF - Burundian Franc

Burundian Franc jest walutą Burundi. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Burundian Franc jest kurs z BIF na USD. Kod waluty dla Burundi Franc to BIF, a symbolem waluty jest FBu. Poniżej znajdziesz kursy Burundian Franc i przelicznik walut.

bif
BIFfrank burundyjski

Statystyki Burundian Franc

NazwaBurundian Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja BIFBIF na USD
Najlepszy wykres BIFWykres BIF na USD

Profil Burundian Franc

MonetyFreq used: Franc1, Franc5
BanknotyFreq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
Bank centralnyBanque de la Republique du Burundi
Użytkownicy
Burundi

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14147
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804365
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651830

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%