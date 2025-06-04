gip
GIP - Gibraltar Pound

Gibraltar Pound jest walutą Gibraltar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Gibraltar Pound jest kurs z GIP na USD. Kod waluty dla Gibraltar Pound to GIP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Gibraltar Pound i przelicznik walut.

GIPfunt gibraltarski

Statystyki Gibraltar Pound

NazwaGibraltar Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Penny
Symbol mniejszej jednostkip
Najlepsza konwersja GIPGIP na USD
Najlepszy wykres GIPWykres GIP na USD

Profil Gibraltar Pound

MonetyFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BanknotyFreq used: £5, £10, £20, £50, £100
Użytkownicy
Gibraltar

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%