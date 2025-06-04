GIP - Gibraltar Pound
Gibraltar Pound jest walutą Gibraltar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Gibraltar Pound jest kurs z GIP na USD. Kod waluty dla Gibraltar Pound to GIP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Gibraltar Pound i przelicznik walut.
Statystyki Gibraltar Pound
|Nazwa
|Gibraltar Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Penny
|Symbol mniejszej jednostki
|p
|Najlepsza konwersja GIP
|GIP na USD
|Najlepszy wykres GIP
|Wykres GIP na USD
Profil Gibraltar Pound
|Monety
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Banknoty
|Freq used: £5, £10, £20, £50, £100
|Użytkownicy
Gibraltar
Dlaczego interesuje Cię GIP?
