MAD - Moroccan Dirham
Moroccan Dirham jest walutą Morocco. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Moroccan Dirham jest kurs z MAD na USD. Kod waluty dla Morocco Dirham to MAD, a symbolem waluty jest MAD. Poniżej znajdziesz kursy Moroccan Dirham i przelicznik walut.
Statystyki Moroccan Dirham
|Nazwa
|Moroccan Dirham
|Symbol
|Dirham
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Santim
|Symbol mniejszej jednostki
|Santim
Profil Moroccan Dirham
|Monety
|Freq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
|Banknoty
|Freq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Bank centralny
|Bank Al-Maghrib
|Użytkownicy
Morocco, Western Sahara
Dlaczego interesuje Cię MAD?
