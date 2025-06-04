mad
MAD - Moroccan Dirham

Moroccan Dirham jest walutą Morocco. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Moroccan Dirham jest kurs z MAD na USD. Kod waluty dla Morocco Dirham to MAD, a symbolem waluty jest MAD. Poniżej znajdziesz kursy Moroccan Dirham i przelicznik walut.

Wybierz walutę

mad
MADdirham marokański

Statystyki Moroccan Dirham

NazwaMoroccan Dirham
SymbolDirham
Mniejsza jednostka1/100 = Santim
Symbol mniejszej jednostkiSantim
Najlepsza konwersja MADMAD na USD
Najlepszy wykres MADWykres MAD na USD

Profil Moroccan Dirham

MonetyFreq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
BanknotyFreq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Bank centralnyBank Al-Maghrib
Użytkownicy
Morocco, Western Sahara

Dlaczego interesuje Cię MAD?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące MADOtrzymywać kursy MAD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych MAD dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804016
USD / CAD1.40357
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.652043

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%