NAD - Namibian Dollar

Namibian Dollar jest walutą Namibia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Namibian Dollar jest kurs z NAD na USD. Kod waluty dla Namibia Dollar to NAD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Namibian Dollar i przelicznik walut.

NADdolar namibijski

Statystyki Namibian Dollar

NazwaNamibian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkic
Najlepsza konwersja NADNAD na USD
Najlepszy wykres NADWykres NAD na USD

Profil Namibian Dollar

MonetyFreq used: c5, c10, c50, $1, $5
BanknotyFreq used: $10, $20, $50, $100, $200
Bank centralnyBank of Namibia
Użytkownicy
Namibia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.441
GBP / USD1.32357
USD / CHF0.804398
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.365
AUD / USD0.651787

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%