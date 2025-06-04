NAD - Namibian Dollar
Namibian Dollar jest walutą Namibia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Namibian Dollar jest kurs z NAD na USD. Kod waluty dla Namibia Dollar to NAD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Namibian Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Namibian Dollar
|Nazwa
|Namibian Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|c
|Najlepsza konwersja NAD
|NAD na USD
|Najlepszy wykres NAD
|Wykres NAD na USD
Profil Namibian Dollar
|Monety
|Freq used: c5, c10, c50, $1, $5
|Banknoty
|Freq used: $10, $20, $50, $100, $200
|Bank centralny
|Bank of Namibia
|Użytkownicy
Namibia
Namibia
Dlaczego interesuje Cię NAD?
