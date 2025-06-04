cve
CVE - Cape Verdean Escudo

Cape Verdean Escudo jest walutą Cape Verde. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cape Verdean Escudo jest kurs z CVE na USD. Kod waluty dla Cape Verde Escudo to CVE, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Cape Verdean Escudo i przelicznik walut.

CVEescudo zielonoprzylądkowe

Statystyki Cape Verdean Escudo

NazwaCape Verdean Escudo
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo (discontinued)
Symbol mniejszej jednostkiCentavo (discontinued)
Najlepsza konwersja CVECVE na USD
Najlepszy wykres CVEWykres CVE na USD

Profil Cape Verdean Escudo

MonetyFreq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BanknotyFreq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Bank centralnyBank of Cape Verde
Użytkownicy
Cape Verde

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15938
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804352
USD / CAD1.40410
EUR / JPY181.388
AUD / USD0.651816

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%