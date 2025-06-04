CVE - Cape Verdean Escudo
Cape Verdean Escudo jest walutą Cape Verde. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cape Verdean Escudo jest kurs z CVE na USD. Kod waluty dla Cape Verde Escudo to CVE, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Cape Verdean Escudo i przelicznik walut.
Statystyki Cape Verdean Escudo
|Nazwa
|Cape Verdean Escudo
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo (discontinued)
|Symbol mniejszej jednostki
|Centavo (discontinued)
|Najlepsza konwersja CVE
|CVE na USD
|Najlepszy wykres CVE
|Wykres CVE na USD
Profil Cape Verdean Escudo
|Monety
|Freq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Banknoty
|Freq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Bank centralny
|Bank of Cape Verde
|Użytkownicy
Cape Verde
Dlaczego interesuje Cię CVE?
