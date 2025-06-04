kzt
KZT - Kazakhstani Tenge

Kazakhstani Tenge jest walutą Kazakhstan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kazakhstani Tenge jest kurs z KZT na USD. Kod waluty dla Kazakhstan Tenge to KZT, a symbolem waluty jest ₸. Poniżej znajdziesz kursy Kazakhstani Tenge i przelicznik walut.

KZTtenge kazachskie

Statystyki Kazakhstani Tenge

NazwaKazakhstani Tenge
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Tïin
Symbol mniejszej jednostkiTïin
Najlepsza konwersja KZTKZT na USD
Najlepszy wykres KZTWykres KZT na USD

Profil Kazakhstani Tenge

MonetyFreq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BanknotyFreq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Bank centralnyThe National Bank of Kazakhstan
Użytkownicy
Kazakhstan

