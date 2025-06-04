KZT - Kazakhstani Tenge
Kazakhstani Tenge jest walutą Kazakhstan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kazakhstani Tenge jest kurs z KZT na USD. Kod waluty dla Kazakhstan Tenge to KZT, a symbolem waluty jest ₸. Poniżej znajdziesz kursy Kazakhstani Tenge i przelicznik walut.
Statystyki Kazakhstani Tenge
|Nazwa
|Kazakhstani Tenge
|Symbol
|₸
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Tïin
|Symbol mniejszej jednostki
|Tïin
|Najlepsza konwersja KZT
|KZT na USD
|Najlepszy wykres KZT
|Wykres KZT na USD
Profil Kazakhstani Tenge
|Monety
|Freq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Banknoty
|Freq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Bank centralny
|The National Bank of Kazakhstan
|Użytkownicy
Kazakhstan
Kazakhstan
Dlaczego interesuje Cię KZT?
