DJF - Djiboutian Franc

Djiboutian Franc jest walutą Djibouti. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Djiboutian Franc jest kurs z DJF na USD. Kod waluty dla Djibouti Franc to DJF, a symbolem waluty jest Fdj. Poniżej znajdziesz kursy Djiboutian Franc i przelicznik walut.

DJFfrank dżibutyjski

Statystyki Djiboutian Franc

NazwaDjiboutian Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja DJFDJF na USD
Najlepszy wykres DJFWykres DJF na USD

Profil Djiboutian Franc

Użytkownicy
Djibouti

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15938
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804352
USD / CAD1.40410
EUR / JPY181.388
AUD / USD0.651816

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%