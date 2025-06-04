DJF - Djiboutian Franc

Djiboutian Franc jest walutą Djibouti. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Djiboutian Franc jest kurs z DJF na USD. Kod waluty dla Djibouti Franc to DJF , a symbolem waluty jest Fdj. Poniżej znajdziesz kursy Djiboutian Franc i przelicznik walut.