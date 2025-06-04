DJF - Djiboutian Franc
Djiboutian Franc jest walutą Djibouti. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Djiboutian Franc jest kurs z DJF na USD. Kod waluty dla Djibouti Franc to DJF, a symbolem waluty jest Fdj. Poniżej znajdziesz kursy Djiboutian Franc i przelicznik walut.
Statystyki Djiboutian Franc
|Nazwa
|Djiboutian Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja DJF
|DJF na USD
|Najlepszy wykres DJF
|Wykres DJF na USD
Profil Djiboutian Franc
|Użytkownicy
Djibouti
Djibouti
