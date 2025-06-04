gel
GEL - Georgian Lari

Georgian Lari jest walutą Georgia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Georgian Lari jest kurs z GEL na USD. Kod waluty dla Georgia Lari to GEL, a symbolem waluty jest ₾. Poniżej znajdziesz kursy Georgian Lari i przelicznik walut.

GELlari gruzińskie

Statystyki Georgian Lari

NazwaGeorgian Lari
SymbolLari
Mniejsza jednostka1/100 = Tetri
Symbol mniejszej jednostkiTetri
Najlepsza konwersja GELGEL na USD
Najlepszy wykres GELWykres GEL na USD

Profil Georgian Lari

MonetyFreq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BanknotyFreq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Bank centralnyNational Bank of Georgia
Użytkownicy
Georgia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%