GEL - Georgian Lari
Georgian Lari jest walutą Georgia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Georgian Lari jest kurs z GEL na USD. Kod waluty dla Georgia Lari to GEL, a symbolem waluty jest ₾. Poniżej znajdziesz kursy Georgian Lari i przelicznik walut.
Statystyki Georgian Lari
|Nazwa
|Georgian Lari
|Symbol
|Lari
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Tetri
|Symbol mniejszej jednostki
|Tetri
|Najlepsza konwersja GEL
|GEL na USD
|Najlepszy wykres GEL
|Wykres GEL na USD
Profil Georgian Lari
|Monety
|Freq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Banknoty
|Freq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Bank centralny
|National Bank of Georgia
|Użytkownicy
Georgia
Georgia
Dlaczego interesuje Cię GEL?
