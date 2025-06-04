BTN - Bhutanese Ngultrum
Bhutanese Ngultrum jest walutą Bhutan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bhutanese Ngultrum jest kurs z BTN na USD. Kod waluty dla Bhutan Ngultrum to BTN, a symbolem waluty jest Nu.. Poniżej znajdziesz kursy Bhutanese Ngultrum i przelicznik walut.
Statystyki Bhutanese Ngultrum
|Nazwa
|Bhutanese Ngultrum
|Symbol
|Ngultrum
|Mniejsza jednostka
|1/100 = chhertum
|Symbol mniejszej jednostki
|chhertum
|Najlepsza konwersja BTN
|BTN na USD
|Najlepszy wykres BTN
|Wykres BTN na USD
Profil Bhutanese Ngultrum
|Monety
|Freq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Banknoty
|Freq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Bank centralny
|Royal Monetary Authority of Bhutan
|Użytkownicy
Bhutan
Bhutan
