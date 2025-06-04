BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum jest walutą Bhutan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bhutanese Ngultrum jest kurs z BTN na USD. Kod waluty dla Bhutan Ngultrum to BTN , a symbolem waluty jest Nu.. Poniżej znajdziesz kursy Bhutanese Ngultrum i przelicznik walut.