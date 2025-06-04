btn
BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum jest walutą Bhutan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bhutanese Ngultrum jest kurs z BTN na USD. Kod waluty dla Bhutan Ngultrum to BTN, a symbolem waluty jest Nu.. Poniżej znajdziesz kursy Bhutanese Ngultrum i przelicznik walut.

BTNngultrum bhutański

Statystyki Bhutanese Ngultrum

NazwaBhutanese Ngultrum
SymbolNgultrum
Mniejsza jednostka1/100 = chhertum
Symbol mniejszej jednostkichhertum
Najlepsza konwersja BTNBTN na USD
Najlepszy wykres BTNWykres BTN na USD

Profil Bhutanese Ngultrum

MonetyFreq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BanknotyFreq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Bank centralnyRoyal Monetary Authority of Bhutan
Użytkownicy
Bhutan

Dlaczego interesuje Cię BTN?

