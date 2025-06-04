gnf
GNF - Guinean Franc

Guinean Franc jest walutą Guinea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guinean Franc jest kurs z GNF na USD. Kod waluty dla Guinea Franc to GNF, a symbolem waluty jest FG. Poniżej znajdziesz kursy Guinean Franc i przelicznik walut.

Wybierz walutę

gnf
GNFfrank gwinejski

Statystyki Guinean Franc

NazwaGuinean Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja GNFGNF na USD
Najlepszy wykres GNFWykres GNF na USD

Profil Guinean Franc

BanknotyFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
Bank centralnyCentral Bank of the Republic of Guinea
Użytkownicy
Guinea

Dlaczego interesuje Cię GNF?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące GNFOtrzymywać kursy GNF na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych GNF dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%