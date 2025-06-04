GNF - Guinean Franc
Guinean Franc jest walutą Guinea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guinean Franc jest kurs z GNF na USD. Kod waluty dla Guinea Franc to GNF, a symbolem waluty jest FG. Poniżej znajdziesz kursy Guinean Franc i przelicznik walut.
Statystyki Guinean Franc
|Nazwa
|Guinean Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja GNF
|GNF na USD
|Najlepszy wykres GNF
|Wykres GNF na USD
Profil Guinean Franc
|Banknoty
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Bank centralny
|Central Bank of the Republic of Guinea
|Użytkownicy
Guinea
Guinea
Dlaczego interesuje Cię GNF?
