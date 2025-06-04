AWG - Aruban or Dutch Guilder
Aruban or Dutch Guilder jest walutą Aruba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Aruban or Dutch Guilder jest kurs z AWG na USD. Kod waluty dla Aruba Guilder to AWG, a symbolem waluty jest ƒ. Poniżej znajdziesz kursy Aruban or Dutch Guilder i przelicznik walut.
Statystyki Aruban or Dutch Guilder
|Nazwa
|Aruban or Dutch Guilder
|Symbol
|ƒ
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja AWG
|AWG na USD
|Najlepszy wykres AWG
|Wykres AWG na USD
Profil Aruban or Dutch Guilder
|Użytkownicy
Aruba
Aruba
