AWG - Aruban or Dutch Guilder

Aruban or Dutch Guilder jest walutą Aruba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Aruban or Dutch Guilder jest kurs z AWG na USD. Kod waluty dla Aruba Guilder to AWG, a symbolem waluty jest ƒ. Poniżej znajdziesz kursy Aruban or Dutch Guilder i przelicznik walut.

AWGgulden arubański lub holenderski

Statystyki Aruban or Dutch Guilder

NazwaAruban or Dutch Guilder
Symbolƒ
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja AWGAWG na USD
Najlepszy wykres AWGWykres AWG na USD

Profil Aruban or Dutch Guilder

Użytkownicy
Aruba

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14147
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804365
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651830

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%