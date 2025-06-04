HUF - Hungarian Forint
Hungarian Forint jest walutą Hungary. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Hungarian Forint jest kurs z HUF na USD. Kod waluty dla Hungary Forint to HUF, a symbolem waluty jest Ft. Poniżej znajdziesz kursy Hungarian Forint i przelicznik walut.
Statystyki Hungarian Forint
|Nazwa
|Hungarian Forint
|Symbol
|Ft
|Mniejsza jednostka
|1/100 = fillér
|Symbol mniejszej jednostki
|fillér
|Najlepsza konwersja HUF
|HUF na USD
|Najlepszy wykres HUF
|Wykres HUF na USD
Profil Hungarian Forint
|Monety
|Freq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Banknoty
|Freq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Bank centralny
|Hungarian National Bank
|Użytkownicy
Hungary
Hungary
Dlaczego interesuje Cię HUF?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące HUFOtrzymywać kursy HUF na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych HUF dla mojej firmy