HUF - Hungarian Forint

Hungarian Forint jest walutą Hungary. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Hungarian Forint jest kurs z HUF na USD. Kod waluty dla Hungary Forint to HUF, a symbolem waluty jest Ft. Poniżej znajdziesz kursy Hungarian Forint i przelicznik walut.

HUFforint węgierski

Statystyki Hungarian Forint

NazwaHungarian Forint
SymbolFt
Mniejsza jednostka1/100 = fillér
Symbol mniejszej jednostkifillér
Najlepsza konwersja HUFHUF na USD
Najlepszy wykres HUFWykres HUF na USD

Profil Hungarian Forint

MonetyFreq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BanknotyFreq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Bank centralnyHungarian National Bank
Użytkownicy
Hungary

