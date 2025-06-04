zmw
ZMW - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha jest walutą Zambia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Zambian Kwacha jest kurs z ZMW na USD. Kod waluty dla Zambia Kwacha to ZMW, a symbolem waluty jest ZK. Poniżej znajdziesz kursy Zambian Kwacha i przelicznik walut.

Wybierz walutę

zmw
ZMWkwacha zambijska

Statystyki Zambian Kwacha

NazwaZambian Kwacha
SymbolZK
Mniejsza jednostka1/100 = Ngwee
Symbol mniejszej jednostkiN
Najlepsza konwersja ZMWZMW na USD
Najlepszy wykres ZMWWykres ZMW na USD

Profil Zambian Kwacha

Bank centralnyBank of Zambia
Użytkownicy
Zambia

Dlaczego interesuje Cię ZMW?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące ZMWOtrzymywać kursy ZMW na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych ZMW dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804388
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651726

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%