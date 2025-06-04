ZMW - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha jest walutą Zambia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Zambian Kwacha jest kurs z ZMW na USD. Kod waluty dla Zambia Kwacha to ZMW, a symbolem waluty jest ZK. Poniżej znajdziesz kursy Zambian Kwacha i przelicznik walut.
Statystyki Zambian Kwacha
|Nazwa
|Zambian Kwacha
|Symbol
|ZK
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Ngwee
|Symbol mniejszej jednostki
|N
|Najlepsza konwersja ZMW
|ZMW na USD
|Najlepszy wykres ZMW
|Wykres ZMW na USD
Profil Zambian Kwacha
|Bank centralny
|Bank of Zambia
|Użytkownicy
Zambia
Zambia
