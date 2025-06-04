Valuta opplysninger
XE valuta opplysninger tilbyr valutakurser, forex-nyheter og fakta om hver verdens valuta som amerikanske dollar og euro. Du kan også lære om tjenester tilgjengelig for hver valuta som pengeoverføringer, valutadata og mer.
BAM - Bosnia-Hercegovinas konvertible mark
BBD - Barbadisk eller bajansk dollar
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladeshisk taka
BGN - Bulgarsk lev
BHD - Bahrainsk dinar
BIF - Burundisk franc
BMD - Bermudisk dollar
BND - Bruneisk dollar
BOB - Boliviansk boliviano
BRL - Brasiliansk real
BSD - Bahamisk dollar
BTC - Bitcoin
BTN - Bhutansk ngultrum
BWP - Botswansk pula
BYN - Hviterussisk rubel
BYR - Hviterussisk rubel
BZD - Belizisk dollar
MAD - Marokkansk dirham
MDL - Moldovsk leu
MGA - Madagassisk ariary
MKD - Makedonsk denar
MMK - Burmesisk kyat
MNT - Mongolsk tugrik
MOP - Macau pataca
MRU - Mauritansk ouguiya
MUR - Mauritisk rupee
MVR - Maldivisk rufiyaa
MWK - Malawisk kwacha
MXN - Meksikansk peso
MYR - Malaysisk ringgit
MZN - Mosambiksk metical
SAR - Saudi-arabisk riyal
SBD - Salomonsk dollar
SCR - Seychellisk rupee
SDG - Sudansk pund
SEK - Svensk krona
SGD - Singapore dollar
SHP - St. Helenask pund
SLE - Sierraleonsk leone
SLL - Sierraleonsk leone
SOS - Somalisk shilling
SPL - Seborgask luigino
SRD - Surinamsk dollar
STN - Saotomeansk dobra
SVC - Salvadoransk colón
SYP - Syrisk pund
SZL - Swazilandsk lilangeni
