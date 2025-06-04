BIF - Burundian Franc

Burundian Franc er valutaen til Burundi. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Burundian Franc vekslingskursen er BIF til USD kursen. Valutakoden for Burundi Franc er BIF , og valutasymbolet er FBu. Nedenfor finner du Burundian Franc kurser og en valutaomregner.