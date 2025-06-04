BIF - Burundian Franc
Burundian Franc er valutaen til Burundi. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Burundian Franc vekslingskursen er BIF til USD kursen. Valutakoden for Burundi Franc er BIF, og valutasymbolet er FBu. Nedenfor finner du Burundian Franc kurser og en valutaomregner.
Burundian Franc statistikk
|Navn
|Burundian Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp BIF konvertering
|BIF til USD
|Topp BIF diagram
|BIF til USD diagram
Burundian Franc profil
|Mynter
|Freq used: Franc1, Franc5
|Sedler
|Freq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Sentralbank
|Banque de la Republique du Burundi
|Brukere
Burundi
