bif
BIF - Burundian Franc

Burundian Franc er valutaen til Burundi. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Burundian Franc vekslingskursen er BIF til USD kursen. Valutakoden for Burundi Franc er BIF, og valutasymbolet er FBu. Nedenfor finner du Burundian Franc kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

bif
BIFBurundisk franc

Burundian Franc statistikk

NavnBurundian Franc
SymbolFranc
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp BIF konverteringBIF til USD
Topp BIF diagramBIF til USD diagram

Burundian Franc profil

MynterFreq used: Franc1, Franc5
SedlerFreq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
SentralbankBanque de la Republique du Burundi
Brukere
Burundi

Hvorfor er du interessert i BIF?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BIF e-postoppdateringerFå BIF kurser på min telefonFå en BIF valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14134
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804336
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651804

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%