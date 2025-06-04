Xe Valutakonverter
Sjekk valutakurser i sanntid
1.00 USD = 0.85821054 EUR
Mellommarkedskurs kl 02:04 UTC
Snakk med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrentenes priser.
Vi bruker mellommarkedskursen for vår omregner. Dette er kun til informasjonsformål. Du vil ikke motta denne kursen når du sender penger. Logg inn for å se sendekurser
Valutakurser i sanntid
Sammenlign over 100 valutaer i sanntid og finn det rette tidspunktet for å overføre penger
Administrer valutaene dine på farten med Xe-appen
Xe valutaverktøy
Valutainnsikt, avanserte indikatorer, live nyhetsfeeder og tilpassbare dashbord
Internasjonale overføringer
Vurder varsler
Historiske valutakurser
IBAN-kalkulator
E-postoppdateringer om valuta
Xe valutadata API
Tilbyr valutakurser av kommersiell kvalitet til over 3000 selskaper over hele verden
Verdens mest pålitelige kilde for valutadata
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Xe for bedrifter
Forenklet globale forretningsbetalinger.
Enten du trenger å foreta grenseoverskridende betalinger eller løsninger for valutarisikostyring, har vi det du trenger. Planlegg internasjonale overføringer på tvers av 130 valutaer i over 190 land.
Send penger-destinasjoner
Kobler verden sammen
Send penger til De forente arabiske emirater
Send penger til Albania
Send penger til Armenia
Send penger til Argentina
Send penger til Australia
Send penger til Aserbajdsjan
Send penger til Bosnia-Hercegovina
Send penger til Belgia
Send penger til Barbados
Send penger til Bangladesh
Send penger til Bulgaria
Send penger til Bahrain