Sikkerhet du kan stole på
Vi vet hvor viktige sikre tjenester er når det gjelder pengene og informasjonen din. Derfor bruker vi avansert teknologi og strenge tiltak for å sikre at overføringene dine alltid er beskyttet og sikre.
Vi setter din økonomiske og datasikkerhet først
Din sikkerhet er kjernen i alt vi gjør. Med banebrytende teknologi og strenge sikkerhetstiltak går vi langt for å beskytte pengene og den personlige informasjonen din. Vi sørger for en trygg og bekymringsfri opplevelse hver gang du bruker tjenestene våre.
En del av verdens tredje største overføringsnettverk
Som en del av Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT)-familien er Xe en del av verdens tredje største pengeoverføringsnettverk. Vi er globalt regulert og overholder de strengeste sikkerhetsprotokollene, noe som sikrer at hver transaksjon er sikker og pålitelig. Vi er her for å bli – dedikert til å gi førsteklasses beskyttelse for pengene dine, hver gang.
Hvordan vi beskytter det som er ditt
Sikker infrastruktur
Vi bruker pålitelige systemer for sikre og raske overføringer. Toppmoderne teknologi og døgnkontinuerlig overvåking sikrer at transaksjonene dine er trygge, slik at du kan føle deg trygg hver gang du sender penger.
Autentisering og tilgangskontroll
Vi bruker flerfaktorautentisering (MFA) med biometrisk verifisering for pålogginger. Kontoaktivitet overvåkes i sanntid for å oppdage og blokkere uautorisert tilgang umiddelbart.
Totalt datavern
Vi verdsetter personvern som en grunnleggende rettighet. Dine data blir aldri solgt eller misbrukt. Vi overholder globale forskrifter som GDPR og CCPA, og sørger for at den håndteres sikkert og er fullt beskyttet til enhver tid.
Overvåking og trusseldeteksjon
Teamet vårt overvåker systemer døgnet rundt ved hjelp av AI-basert trusseldeteksjon. Vi kjører regelmessige sårbarhetsskanninger og årlige tredjeparts penetrasjonstester for proaktivt å oppdage og håndtere sikkerhetsrisikoer.
Beskytt pengene og dataene dine med 2FA
Xe-kontoen din er beskyttet som et høysikkerhetshvelv, med tofaktorautentisering (2FA) og biometrisk verifisering. Disse beskyttelseslagene sørger for at bare du har tilgang til kontoen din, og holder pengene og den personlige informasjonen din trygg mot uautorisert tilgang.
Dedikert protokoll for hendelsesrespons døgnet rundt
I det usannsynlige tilfellet at noe skulle gå galt, reagerer teamet vårt umiddelbart for å sikre kontoen din og stoppe trusler. Bekymret for kontoen eller transaksjonene dine? Vårt dedikerte supportteam er tilgjengelig døgnet rundt og klare til å hjelpe deg når du trenger hjelp.
Datasikkerhet starter med opplæring og utdanning
Vi sjekker nøye alle ansatte med bakgrunnssjekker fra tredjeparter før vi gir tilgang til sensitive data. Teamet vårt gjennomgår også regelmessig opplæring i cybersikkerhet, noe som sikrer at de alltid er oppdatert på de nyeste beste praksisene for å holde dataene dine trygge og sikre.
Slik overfører du penger til utlandet med Xe
Opprett konto
Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.
Øyeblikkelig tilbud
Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.
Send penger
Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.
Spor overføringen din
Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å motta oppdateringer om overføringsfremdriften.
Viktige retningslinjer vi følger
Vi opprettholder et robust sett med sikkerhetspolicyer og tekniske standarder som er i samsvar med beste praksis i bransjen. Disse gjennomgås årlig for å sikre at vi alltid er oppdaterte. Noen av de viktigste retningslinjene inkluderer:
Retningslinjer for informasjonssikkerhet
Retningslinjer for respons på sikkerhetshendelser
Retningslinjer for fjerntilgang
Retningslinjer for dataklassifisering
Retningslinjer for sårbarhetshåndtering
Retningslinjer for datakryptering
Policy for logisk tilgang
Utviklet for å beskytte dataene dine
Vi integrerer sikkerhetstiltak ved hjelp av en lagdelt tilnærming som bidrar til å redusere cybertrusler og sikrer robusthet ved å unngå enkeltstående feilpunkter, slik at dataene dine alltid er beskyttet.
Datasentre
Datasentrene våre er beskyttet av fysiske og logiske sikkerhetstiltak, inkludert brannmurer, systemer for inntrengingsdeteksjon og døgnkontinuerlig overvåking av menneskelige og AI-baserte verktøy. Vi bruker flere tilgjengelighetssoner for å sikre redundans og feiltoleranse.
Nettverkssikkerhet
Vi bruker avanserte nettverkssikkerhetstiltak, inkludert beskyttelse mot DDoS-angrep, skadelig programvare og uautorisert tilgang. Systemene våre bruker kryptering, trusseldeteksjon i sanntid og automatiserte responser for å sikre dataintegritet og redusere risikoer.
Vi overholder mange globale banker og reguleringsorganer
Send med selvtillit
Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.
Vanlige spørsmål om sikkerhet
Personopplysningene vi samler inn fra deg kan omfatte navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds- og/eller forretningsadresse og andre kontaktopplysninger («kontaktopplysninger»), tittel, fødselsdato, kjønn, bilder, videoer eller signatur.
Vår personvernerklæring forklarer hvordan og hvorfor vi kan behandle dine personopplysninger
Tilgang til personopplysninger er begrenset etter behov i henhold til prinsippet om minste rettighet. Dette for å sikre at bare de ansatte hos Xe som trenger tilgang for å utføre jobben sin, kan gjøre det. Et eksempel på dette er kundeserviceteamet.
Xe bruker en hybridmodell for nettstedet og mobilapplikasjonene våre. Produksjonsserverne våre driftes i AWS og i datasentre i EU.
Vi bruker avanserte krypteringsteknologier som gir det høyeste sikkerhetsnivået for din sensitive informasjon. Systemene våre bruker AES-256-kryptering i henhold til bransjestandarden for data som er lagret, mens data som er under overføring er kryptert over TLS 1.2 og TLS 1.3.
Våre betalingsbehandlere er nivå 1-tjenesteleverandører. Xe behandler aldri betalingskortdata.
Det er viktig å beskytte dataene dine for å holde personopplysningene dine trygge. Her er noen enkle steg du kan ta:
Bruk sterke passord
Lag unike og sterke passord for kontoene dine, og unngå å bruke det samme passordet for flere tjenester.
Aktiver flerfaktorautentisering (MFA):
Aktiver MFA når det er mulig, som gir et ekstra lag med sikkerhet til kontoene dine.
Vær forsiktig med e-poster
Unngå å klikke på mistenkelige lenker eller laste ned vedlegg fra ukjente avsendere.
Vær oppmerksom på personopplysninger
Vær forsiktig med å dele sensitive data på nett, og gi dem kun til pålitelige kilder.
Ved å følge disse tipsene kan du redusere risikoen for datainnbrudd betydelig og beskytte personvernet ditt på nettet.
Ta kontakt med oss umiddelbart hvis du tror du kan ha blitt offer for svindel.
Ta vare på bevis: Ta vare på relevante dokumenter eller e-poster som bevis for å støtte rapporten din.
Ved å rapportere svindel raskt kan du beskytte deg selv og andre mot potensiell skade og bidra til å stille de skyldige for retten.
Din tillit er vår høyeste prioritet, og vi er forpliktet til å beskytte din personlige og økonomiske informasjon. Hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetsrutinene våre, eller hvis du har noen bekymringer, kan du kontakte sikkerhetsteamet vårt på security@xe.com.