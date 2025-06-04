Personopplysningene vi samler inn fra deg kan omfatte navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds- og/eller forretningsadresse og andre kontaktopplysninger («kontaktopplysninger»), tittel, fødselsdato, kjønn, bilder, videoer eller signatur.

Vår personvernerklæring forklarer hvordan og hvorfor vi kan behandle dine personopplysninger