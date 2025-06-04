Sikkerhet du kan stole på

Vi vet hvor viktige sikre tjenester er når det gjelder pengene og informasjonen din. Derfor bruker vi avansert teknologi og strenge tiltak for å sikre at overføringene dine alltid er beskyttet og sikre.

Overfør med trygghet
Security at Xe

Vi setter din økonomiske og datasikkerhet først

Din sikkerhet er kjernen i alt vi gjør. Med banebrytende teknologi og strenge sikkerhetstiltak går vi langt for å beskytte pengene og den personlige informasjonen din. Vi sørger for en trygg og bekymringsfri opplevelse hver gang du bruker tjenestene våre.

Xe and Euronet

En del av verdens tredje største overføringsnettverk

Som en del av Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT)-familien er Xe en del av verdens tredje største pengeoverføringsnettverk. Vi er globalt regulert og overholder de strengeste sikkerhetsprotokollene, noe som sikrer at hver transaksjon er sikker og pålitelig. Vi er her for å bli – dedikert til å gi førsteklasses beskyttelse for pengene dine, hver gang.

Hvordan vi beskytter det som er ditt

Secure infrastructure

Sikker infrastruktur

Vi bruker pålitelige systemer for sikre og raske overføringer. Toppmoderne teknologi og døgnkontinuerlig overvåking sikrer at transaksjonene dine er trygge, slik at du kan føle deg trygg hver gang du sender penger.

Authentication & access control

Autentisering og tilgangskontroll

Vi bruker flerfaktorautentisering (MFA) med biometrisk verifisering for pålogginger. Kontoaktivitet overvåkes i sanntid for å oppdage og blokkere uautorisert tilgang umiddelbart.

Data privacy

Totalt datavern

Vi verdsetter personvern som en grunnleggende rettighet. Dine data blir aldri solgt eller misbrukt. Vi overholder globale forskrifter som GDPR og CCPA, og sørger for at den håndteres sikkert og er fullt beskyttet til enhver tid.

Monitoring & threat detection

Overvåking og trusseldeteksjon

Teamet vårt overvåker systemer døgnet rundt ved hjelp av AI-basert trusseldeteksjon. Vi kjører regelmessige sårbarhetsskanninger og årlige tredjeparts penetrasjonstester for proaktivt å oppdage og håndtere sikkerhetsrisikoer.

Safeguarding your money and data with 2FA

Beskytt pengene og dataene dine med 2FA

Xe-kontoen din er beskyttet som et høysikkerhetshvelv, med tofaktorautentisering (2FA) og biometrisk verifisering. Disse beskyttelseslagene sørger for at bare du har tilgang til kontoen din, og holder pengene og den personlige informasjonen din trygg mot uautorisert tilgang.

24/7 dedicated incident response protocol

Dedikert protokoll for hendelsesrespons døgnet rundt

I det usannsynlige tilfellet at noe skulle gå galt, reagerer teamet vårt umiddelbart for å sikre kontoen din og stoppe trusler. Bekymret for kontoen eller transaksjonene dine? Vårt dedikerte supportteam er tilgjengelig døgnet rundt og klare til å hjelpe deg når du trenger hjelp.

Kontakt oss Systemstatus
Employee screening, training & awareness at Xe

Datasikkerhet starter med opplæring og utdanning

Vi sjekker nøye alle ansatte med bakgrunnssjekker fra tredjeparter før vi gir tilgang til sensitive data. Teamet vårt gjennomgår også regelmessig opplæring i cybersikkerhet, noe som sikrer at de alltid er oppdatert på de nyeste beste praksisene for å holde dataene dine trygge og sikre.

Slik overfører du penger til utlandet med Xe

Create account

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å motta oppdateringer om overføringsfremdriften.

Committed to security at Xe

Viktige retningslinjer vi følger

Vi opprettholder et robust sett med sikkerhetspolicyer og tekniske standarder som er i samsvar med beste praksis i bransjen. Disse gjennomgås årlig for å sikre at vi alltid er oppdaterte. Noen av de viktigste retningslinjene inkluderer:

  • Retningslinjer for informasjonssikkerhet

  • Retningslinjer for respons på sikkerhetshendelser

  • Retningslinjer for fjerntilgang

  • Retningslinjer for dataklassifisering

  • Retningslinjer for sårbarhetshåndtering

  • Retningslinjer for datakryptering

  • Policy for logisk tilgang

Utviklet for å beskytte dataene dine

Vi integrerer sikkerhetstiltak ved hjelp av en lagdelt tilnærming som bidrar til å redusere cybertrusler og sikrer robusthet ved å unngå enkeltstående feilpunkter, slik at dataene dine alltid er beskyttet.

Datasentre

Datasentrene våre er beskyttet av fysiske og logiske sikkerhetstiltak, inkludert brannmurer, systemer for inntrengingsdeteksjon og døgnkontinuerlig overvåking av menneskelige og AI-baserte verktøy. Vi bruker flere tilgjengelighetssoner for å sikre redundans og feiltoleranse.

Network security

Nettverkssikkerhet

Vi bruker avanserte nettverkssikkerhetstiltak, inkludert beskyttelse mot DDoS-angrep, skadelig programvare og uautorisert tilgang. Systemene våre bruker kryptering, trusseldeteksjon i sanntid og automatiserte responser for å sikre dataintegritet og redusere risikoer.

Vi overholder mange globale banker og reguleringsorganer

Send med selvtillit

Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.

Vanlige spørsmål om sikkerhet