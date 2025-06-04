Å forebygge svindel begynner med bevissthet
Svindlere finner alltid nye måter å lure folk på, men å være informert kan redde deg fra å bli et offer. Ved å forstå vanlige svindelforsøk og hvordan du kan oppdage dem, kan du beskytte pengene og den personlige informasjonen din.
Vanlige svindelforsøk å se opp for
Det første steget for å unngå svindel er å vite hvordan man identifiserer dem. Fra svindel med eiendomskjøp til falske investeringsmuligheter, er det viktig å gjenkjenne varselstegnene.
Forholdssvindel
Du møter noen på nettet som sier de er i utlandet. Selv om dere aldri har møttes personlig, har de vunnet tilliten din. Plutselig ber de om penger til en «nødsituasjon». De lover å betale tilbake, men det gjør de aldri.
Eiendomssvindel
Du finner et godt tilbud på en eiendom i utlandet som virker for godt til å være sant. Selgeren virker ekte og ber om et depositum for å sikre eiendommen, selv om du ikke har sett den personlig ennå. Når du har sendt betalingen, forsvinner selgeren.
Svindel med slektninger i nød
Du får en telefon fra noen som påstår å være et familiemedlem som trenger penger. De er motvillige til å dele detaljer og ber deg om ikke å fortelle det til noen. Du sender pengene, bare for å oppdage at de ikke var den de utga seg for å være.
Investeringssvindel
En fremmed kontakter deg med en investeringsmulighet som virker for god til å la gå fra seg. De lover deg høy avkastning med liten eller ingen risiko. De oppfordrer deg til å handle raskt før markedet endrer seg. Men når du først har investert, er pengene dine borte.
Svindel mot sårbare personer
En svindler retter seg mot ofre som er 60 år eller eldre og later som om de er en viktig person, som en offentlig tjenestemann. Du kan få en telefon, e-post eller et brev som sier at du skylder penger, og at det vil bli iverksatt rettslige skritt hvis du ikke betaler umiddelbart.
Forhåndsbetalingssvindel
Du mottar en e-post som sier at du er kvalifisert for et lån uten krav om kredittsjekk. Du søker og får beskjed om å betale et gebyr for å låse opp lånet. Etter at du har betalt, finner du ut at selskapet var en svindel, og at det aldri var et lån i utgangspunktet.
Identitetstyveri-svindel
Du får en telefon fra noen som utgir seg for å være fra banken din. De ber deg om personlig informasjon, som personnummeret ditt, for å bekrefte kontoen din. Etter at du har delt opplysningene dine, begynner uautoriserte transaksjoner å dukke opp.
Telemarketingsvindel
Du får en uventet telefon fra et selskap som sier at du har vunnet en premie, men at du må sende et forhåndsgebyr eller personlig informasjon for å få den. Etter at du har sendt penger, er premien ikke å finne noe sted, og selskapet kan ikke nås.
Fjernsvindel
En popup-melding advarer deg om at datamaskinen din er infisert og oppgir et kundestøttenummer. Når du ringer, ber de om fjerntilgang for å fikse det. Når de får tilgang, endrer de passordene dine og låser deg ute fra kontoene dine.
Hjelp, jeg har blitt svindlet!
Hvis du tror du har blitt offer for svindel, bør du handle umiddelbart. Lagre all relevant informasjon som navn, kontaktinformasjon eller bevis på kommunikasjon. Kontakt ditt lokale politi eller send inn en anmeldelse til vårt svindelteam.
Se etter tegnene
Selv om svindlere kan bruke en rekke triks for å lure folk, finnes det tydelige tegn som kan avsløre seg selv. Still deg selv disse spørsmålene når du håndterer mistenkelig aktivitet.
Er det for godt til å være sant?
Svindlere skaper ofte spenning for å få deg til å handle impulsivt og distrahere deg fra røde flagg. Se etter tilbud som lover raske og enkle penger, eller som krever personlig informasjon. Undersøk alltid tilbud og stol på magefølelsen din hvis noe føles galt.
Føler du deg presset?
Mens pålitelige bedrifter gir deg rom til å vurdere alternativene dine, vil svindlere skape en følelse av at det haster for å presse deg til å ta raske avgjørelser. Se etter uttrykk som «tidsbegrenset tilbud» eller andre situasjoner som føles for hastverksfulle.
Gjør de løfter?
Enhver investering kommer med en viss grad av risiko, og avkastning er ikke garantert. Svindlere vil bruke overbevisende språk som «høy avkastning» eller «ingen risiko» for å gi deg en falsk trygghetsfølelse. Undersøk og still alltid spørsmål før du tar økonomiske avgjørelser.
Er det uventet?
Ekte tilbud dukker vanligvis ikke opp ut av ingenting. Ta deg alltid tid til å bekrefte tilbudet og hvem som kontakter deg. Vær forsiktig med kalde anrop, uventede e-poster eller meldinger på sosiale medier som markedsfører muligheter som virker for gode til å være sanne.
Det Xe aldri vil be deg om å gjøre
Vi vil aldri be deg om personlig eller økonomisk informasjon via e-post eller sosiale medier. Hvis vi trenger ytterligere informasjon fra deg, sender vi deg en e-post med instruksjoner for å laste opp dokumentasjon via plattformen vår.
Ressurser for å forstå svindel
Jo mer du vet om svindelforebygging, desto bedre. Bruk disse ressursene for å lære om svindel.
FTC - USA
Lær om svindel gjennom Federal Trade Commissions ressurser som artikler, veiledninger og videoer. Med regelmessige oppdateringer om nye svindelforsøk, vil du alltid være oppdatert.
USA.gov
USA.gov viser deg hvordan du rapporterer svindel til lokale politimyndigheter og FTC. Den deler ytterligere ressurser om hvordan man unngår svindel og lenker til føderale og statlige etater for støtte.
ScamWatch - Australia
Vurder risikoen din og identifiser potensielle svindelforsøk gjennom ScamWatch. Folk kan delta i diskusjoner i fellesskapet om svindelforsøk de har opplevd for å vise andre hva de skal unngå.
CAFC - CA
Hold deg oppdatert på de nyeste svindeltaktikkene med oppdateringer fra det kanadiske senteret mot svindel. Med informasjon om nettsvindel, telefonsvindel og identitetstyveri, vet du alltid hva du skal se etter.
GASA
Global Anti-Scam Alliance samarbeider med myndigheter, organisasjoner og forbrukergrupper for å øke bevisstheten om svindel gjennom artikler, presentasjoner og beste praksis.
IC3
Hvis du har blitt utsatt for svindel, er det viktig å iverksette tiltak umiddelbart for å minimere skaden. Send inn en klage direkte til FBI via Internet Crime Complaint Center.