Valutakursvarsler

Xe Rate Alerts bruker mellommarkedsrenter

Midtkursen er midtpunktet mellom tilbud og etterspørsel for en bestemt valuta, noe som betyr at den kan endre seg hele tiden.

Trenger du å opprette en markedsordre og vil sørge for at du får best mulig kurs? Xe kan hjelpe! Registrer deg eller logg inn for å lære mer om vårt pengeoverføringsprodukt og for å sette en markedsordre.