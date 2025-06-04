Money transfer fees explained

Vi tilbyr lave eller ingen gebyrer, slik at du kan beholde mer av det som er ditt. Gebyrene våre er alltid transparente, slik at du vet de nøyaktige kostnadene på forhånd – ingen overraskelser, bare klarhet og mer verdi i hver overføring.

Ingen overraskelser med forhåndspriser og gebyrer

Valutakurs vist på forhånd
Kursen du ser når du bekrefter overføringen din er den kursen du får.

Potensielle gebyrer vises tydelig
Alle gebyrer vises på forhånd før du bekrefter overføringen.

Hvordan vi fastsetter overgangsgebyrer

Overføringsmetode

Debet-/kredittkort tilbyr rask levering, men har høyere gebyrer. Hvis du ser etter et rimeligere alternativ, kan AvtaleGiro eller bankoverføringer være veien å gå, selv om det tar litt lengre tid.

Overføringshastighet

Raske overføringer, som de med debet- eller kredittkort, har høyere gebyrer for raskere behandling. Debet- eller bankoverføringer har vanligvis lavere gebyrer, men tar lengre tid å fullføre.

Overføringsbeløp

Større overføringer har ofte lavere eller ingen gebyrer, noe som gjør dem mer kostnadseffektive. Mindre overføringer har vanligvis et fast gebyr, så det er viktig å ta hensyn til overføringsstørrelsen når du planlegger kostnadene.

Destinasjonsland

Avgiftene varierer avhengig av destinasjonslandet. Noen land kan ha høyere gebyrer på grunn av lokale forskrifter, banksystemer eller valutavekslingsfaktorer, noe som påvirker den totale overføringskostnaden.

Potensielle tredjepartsgebyrer

I noen tilfeller kan mottakerbanker eller mellommenn kreve tilleggsgebyrer. Det er viktig å sjekke med mottakeren for å forstå eventuelle gebyrer banken deres kan pålegge overføringen. Mottakeren kan motta mindre på grunn av gebyrer belastet av mottakerens bank og utenlandske skatter. Dessverre har Xe ingen kontroll over gebyrer for mottakerinstitusjoner.

Se opp for skjulte gebyrer

Noen leverandører hevder «ingen gebyrer», men de inkluderer dem ofte i valutakursene sine, noe som gir deg en dårligere konvertering. Sammenlign alltid både gebyrer og valutakurser for å sikre at du får den beste avtalen. Xe er transparent og viser både prisen og eventuelle gebyrer på forhånd, slik at du vet nøyaktig hva du betaler.

Måter å redusere overføringskostnader på

Velg billigere metode

For å redusere gebyrer, bør du nøye vurdere hvilken betalingsmåte som passer best for dine behov. Å balansere hastighet og kostnad bidrar til å minimere utgifter uten å forsinke overføringen.

Velg den beste servicen

Gjør deg kjent med bankens gebyrer og sammenlign leverandører for å spare penger på overføringer. Å forstå når og hvorfor gebyrer gjelder hjelper deg med å ta smartere og mer kostnadseffektive beslutninger.

Tidsplanen for overføringen din

Å time overføringen når prisene er gunstige kan redusere kostnadene betydelig. Valutakurser kan svinge, så det er lurt å overvåke trender og sende penger når kursene er best.

Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.

Vanlige spørsmål om gebyrer for pengeoverføringer