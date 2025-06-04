Xe-appen er tilgjengelig for nedlasting fra både App Store for iOS og Google Play Store for Android-enheter. Med Xe-appen får du en alt-i-ett-plattform for å enkelt administrere dine globale valutabehov og internasjonale pengeoverføringer. Enten du sporer flere valutaer, setter opp kursvarsler eller sender penger til over 200 land i nesten 130+ valutaer, er appen designet for å gi deg full kontroll. I tillegg kan du få tilgang til valutakurser i sanntid, se historiske data og administrere transaksjonene dine sikkert og effektivt, uansett hvor du er.