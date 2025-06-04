- Home
- Xe-plattformen | Innebygd betalings-API og valutadata
Forenkle betalinger på plattformen din
Lås opp kraften til Xe i plattformen din for å forenkle hvordan bedriften din foretar betalinger gjennom vårt fleksible betalings-API, innebygde ERP-løsninger og verdenskjente valutadataverktøy.
Stolt på av bedrifter over hele verden
Forenklede globale betalinger
Lever sømløse, grenseoverskridende betalinger i kundereisen. Med vårt moderne og fleksible API kan du integrere Xes globale betalinger direkte i hvilken som helst plattform som økonomiavdelingen din er avhengig av, slik at du kan betale leverandører og ansatte med et enkelt klikk.
Sømløs betalingsprosess
Xe muliggjør én sømløs og sikker betalingsflyt på din egen plattform. Slutt på fileksport eller pålogging til eksterne portaler. Og fordi den er bygget for bedrifter, kommer den med smarte funksjoner som innebygd validering og samsvarskontroller som fanger opp feil før de koster deg penger.
Forbedret data og rapportering
Automatiser rapportering, forbedre nøyaktigheten og fjern manuelt arbeid fra dine økonomiske systemer med Xes globale betalinger og live valutadatafeeder innebygd i plattformen din.
Why businesses choose Xe
Slutt på klumpete portaler
Bytt ut utdaterte, klumpete portaler med et rent og intuitivt grensesnitt, med alt du trenger på ett sted.
Tillit til hver transaksjon
Midlene dine er beskyttet gjennom regulert beskyttelse, førsteklasses finansielle partnere og sikkerhet i bedriftsklassen, slik at du kan flytte penger med trygghet.
Støttet av styrke og stabilitet
Xe er en del av Euronet, et NASDAQ-notert selskap med investeringsgrad, bygget med sikkerhet, samsvar og eierstyring og selskapsstyring på banknivå.
Støtte under oppsett og utover
Xe gir deg tilgang til dedikert teknisk støtte og eksperter på betalinger, slik at du raskt kan komme i gang og løse eventuelle problemer med letthet, når de oppstår.
Løsninger bygget for globale bedrifter
Regnskapsplattformer
Xe integreres sømløst i ledende regnskaps- og ERP-systemer som Microsoft Dynamics 365 og Sage Intacct, og gir brukerne innebygd tilgang til globale betalinger fra verktøyene de allerede bruker. Og med vårt fleksible API kan enhver leverandørgjeldsplattform tilby den samme strømlinjeformede opplevelsen. Ingen fileksport, ingen portaler, bare raske, sømløse og sikre betalinger.
Ressurser
La oss snakke
Enten du ønsker å integrere betalinger i plattformen din, forbedre valutadataene og -rapporteringen din, eller bare finne måter å forenkle betalingsprosessen din, er vi her for å hjelpe deg. Ta kontakt med teamet vårt for å starte samtalen.