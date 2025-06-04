Dedicated expert support

Støtte skreddersydd til dine unike behov
Ønsker du å bestille en overføring eller trenger du hjelp med kontoen din? Vårt dedikerte team av eksperter er her for å gi deg den støtten du trenger.
Typer støtte
Overføringsstøtte
Trenger du hjelp med å bestille transport, eller står du fast i et trinn i prosessen? Vårt kundeserviceteam er her for å hjelpe deg, og sørger for at transaksjonene dine håndteres effektivt hver gang.
Kontostøtte
Vårt kundeserviceteam er her for å hjelpe deg med eventuelle kontoproblemer du måtte støte på. Vi forstår hvor frustrerende dette kan være, og vi er opptatt av å gjøre Xe-opplevelsen din smidig og stressfri.
Hjelpesenter
Xes hjelpesenter tilbyr raske svar på vanlige spørsmål – fra hjelp med pålogging til sikkerhet og oppdateringer – noe som gjør det enkelt å finne løsninger og administrere kontoen din effektivt.
Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt
Når det gjelder internasjonale pengeoverføringer, forstår vi at du noen ganger trenger ekstra veiledning. Enten du foretar en rutinemessig overføring eller administrerer en større transaksjon, er vårt team av dedikerte eksperter her for å hjelpe deg hvert steg på veien.
Få personlig støtte for store pengeoverføringer
Når du overfører store summer internasjonalt, trenger du mer enn bare en god pris – du trenger høyere sendegrenser, personlig støtte og sikre overføringer. Vårt kundeserviceteam er her for å sikre at transaksjonen din håndteres knirkefritt og at du får mest mulig ut av pengene dine.
Kontakt teamet vårt for hjelp med...
Sende penger
Trenger du hjelp med din første overføring? Vi hjelper deg gjerne med å sørge for at pengene dine kommer trygt, raskt og i tide.
Opprette en konto
Det er enkelt å sette opp en konto. Hvis du trenger hjelp, er vårt dedikerte team her for å gjøre prosessen sømløs.
Finansieringsoverføringer
Usikker på hvordan du skal betale? Teamet vårt kan veilede deg gjennom betalingsalternativene dine for en stressfri overføringsopplevelse.
Overføringsgrenser
Vi forteller deg hvor mye du kan sende i én enkelt overføring basert på valuta og sted.
Få gode priser
Vi er stolte av våre bankslående renter. La oss vise deg hvordan du kan få mest mulig valuta for pengene.
Lære om sikkerhet
Bekymret for sikkerhet? Teamet vårt er her for å forklare våre avanserte beskyttelser og sikkerhetstiltak.
Klar til å diskutere overføringen din?
Fra å svare på spørsmålene dine til å veilede deg gjennom hvert trinn, er supportteamet vårt her for å gjøre opplevelsen din sømløs. La oss koble deg til.
Chat med teamet vårt på over 100 språk
Kontakt vårt kundeserviceteam via live chat for rask hjelp. Enten du trenger hjelp med å tilbakestille passordet ditt, oppdatere personlig informasjon eller navigere i kontoinnstillinger, gir vi deg den støtten du trenger.
Besøk hjelpesenteret vårt for å lære i ditt eget tempo
Hjelpesenteret vårt har alt du trenger for å administrere Xe-kontoen din og pengeoverføringer. Fra feilsøking til oppsett av overføringer finner du nyttige vanlige spørsmål og veiledninger. De fleste svarene er bare et klikk unna, men hvis du trenger mer hjelp, er supportteamet vårt også her.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Flere faktorer kan forhindre at en overføring fullføres:
Utilstrekkelige midler: Sørg for at kontoen din har nok saldo til å dekke overføringsbeløpet og eventuelle tilhørende gebyrer.
Feil mottakerinformasjon: Bekreft at mottakerens informasjon, som bankkontonummer og SWIFT/BIC-kode, er nøyaktig.
Overholdelse av regelverk: Overføringer kan bli stanset på grunn av samsvarskontroller eller restriksjoner pålagt av finansinstitusjoner eller myndigheter.
Tekniske problemer: Sporadiske systemfeil kan forstyrre overføringsprosessen.
Hvis overføringen ikke kunne fullføres, kan du kontakte Xes kundeserviceteam for å få hjelp.
For å motta en internasjonal pengeoverføring:
Oppgi bankopplysningene dine: Del bankkontonummeret ditt, SWIFT/BIC-koden og all annen nødvendig informasjon med avsenderen.
Bekreft overføringsdetaljene: Sørg for at avsenderen har nøyaktig informasjon for å unngå forsinkelser.
Vent på innskudd: Når overføringen er igangsatt, vil pengene bli satt inn på kontoen din. Vanligvis tar dette 1 til 3 virkedager, avhengig av valutaer og land det er snakk om.
Hvis du opplever problemer med innlogging:
Sjekk påloggingsinformasjonen: Sørg for at du skriver inn riktig brukernavn og passord.
Tilbakestill passord: Hvis du har glemt passordet ditt, kan du bruke alternativet «Glemt passord» på innloggingssiden for å tilbakestille det.
Tøm nettleserens hurtigbuffer: Noen ganger kan det å tømme nettleserens hurtigbuffer løse innloggingsproblemer.
Kontakt kundestøtte: Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Xes kundeserviceteam for å få hjelp.
Slik sporer du overføringen din:
Bruk Xe-appen eller nettstedet: Logg inn på kontoen din og gå til delen «Aktivitet» eller «Overføringer» for å se statusen for overføringen.
Kontakt kundeservice: Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte Xes kundeserviceteam.
Overføringer kan bli kansellert på grunn av:
Avsenderens forespørsel: Avsenderen kan ha startet en kansellering.
Samsvarsproblemer: Reguleringskrav eller sikkerhetsproblemer kan føre til kanselleringer.
Tekniske feil: Systemfeil kan noen ganger føre til kanselleringer.
For spesifikke detaljer om den kansellerte overføringen din, vennligst kontakt Xes kundeserviceteam.
Slik setter du opp din første overføring:
Opprett en konto: Registrer deg på Xes nettsted eller app.
Bekreft identiteten din: Fullfør alle nødvendige bekreftelsestrinn i henhold til Xes krav.
Skriv inn overføringsdetaljer: Oppgi mottakerens informasjon og beløpet du ønsker å sende.
Velg betalingsmåte: Velg ditt foretrukne betalingsalternativ.
Bekreft overføring: Se gjennom alle detaljene og bekreft overføringen.