Dedicated support tailored to your needs

Støtte skreddersydd til dine unike behov

Ønsker du å bestille en overføring eller trenger du hjelp med kontoen din? Vårt dedikerte team av eksperter er her for å gi deg den støtten du trenger.

Ring oss: +1 (800) 772-7779

Typer støtte

Transfer Support

Overføringsstøtte

Trenger du hjelp med å bestille transport, eller står du fast i et trinn i prosessen? Vårt kundeserviceteam er her for å hjelpe deg, og sørger for at transaksjonene dine håndteres effektivt hver gang.

Account Support

Kontostøtte

Vårt kundeserviceteam er her for å hjelpe deg med eventuelle kontoproblemer du måtte støte på. Vi forstår hvor frustrerende dette kan være, og vi er opptatt av å gjøre Xe-opplevelsen din smidig og stressfri.

Help Centre

Hjelpesenter

Xes hjelpesenter tilbyr raske svar på vanlige spørsmål – fra hjelp med pålogging til sikkerhet og oppdateringer – noe som gjør det enkelt å finne løsninger og administrere kontoen din effektivt.

Dedicated expert support

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Når det gjelder internasjonale pengeoverføringer, forstår vi at du noen ganger trenger ekstra veiledning. Enten du foretar en rutinemessig overføring eller administrerer en større transaksjon, er vårt team av dedikerte eksperter her for å hjelpe deg hvert steg på veien.

Get personalized support for large money transfers

Få personlig støtte for store pengeoverføringer

Når du overfører store summer internasjonalt, trenger du mer enn bare en god pris – du trenger høyere sendegrenser, personlig støtte og sikre overføringer. Vårt kundeserviceteam er her for å sikre at transaksjonen din håndteres knirkefritt og at du får mest mulig ut av pengene dine.

Kontakt teamet vårt for hjelp med...

Sending money

Sende penger

Trenger du hjelp med din første overføring? Vi hjelper deg gjerne med å sørge for at pengene dine kommer trygt, raskt og i tide.

Creating an account

Opprette en konto

Det er enkelt å sette opp en konto. Hvis du trenger hjelp, er vårt dedikerte team her for å gjøre prosessen sømløs.

Funding transfers

Finansieringsoverføringer

Usikker på hvordan du skal betale? Teamet vårt kan veilede deg gjennom betalingsalternativene dine for en stressfri overføringsopplevelse.

Sending limits

Overføringsgrenser

Vi forteller deg hvor mye du kan sende i én enkelt overføring basert på valuta og sted.

Competitive rates

Få gode priser

Vi er stolte av våre bankslående renter. La oss vise deg hvordan du kan få mest mulig valuta for pengene.

Secure transfers

Lære om sikkerhet

Bekymret for sikkerhet? Teamet vårt er her for å forklare våre avanserte beskyttelser og sikkerhetstiltak.

Klar til å diskutere overføringen din?

Fra å svare på spørsmålene dine til å veilede deg gjennom hvert trinn, er supportteamet vårt her for å gjøre opplevelsen din sømløs. La oss koble deg til.

Chat with our team in over 100 languages

Chat med teamet vårt på over 100 språk

Kontakt vårt kundeserviceteam via live chat for rask hjelp. Enten du trenger hjelp med å tilbakestille passordet ditt, oppdatere personlig informasjon eller navigere i kontoinnstillinger, gir vi deg den støtten du trenger.

Want to find the answers yourself?

Besøk hjelpesenteret vårt for å lære i ditt eget tempo

Hjelpesenteret vårt har alt du trenger for å administrere Xe-kontoen din og pengeoverføringer. Fra feilsøking til oppsett av overføringer finner du nyttige vanlige spørsmål og veiledninger. De fleste svarene er bare et klikk unna, men hvis du trenger mer hjelp, er supportteamet vårt også her.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)