Den raskeste måten å sende og motta penger på

Når tiden er knapp, trenger du at pengene dine beveger seg raskt. Med nesten umiddelbare overføringsalternativer kan du stole på at pengene dine kommer frem akkurat når du trenger dem. Ingen forsinkelser. Ingen bekymringer.

90 % av overføringene kommer innen få minutter

Når du har satt opp overføringen, får du et nøyaktig estimat av hvor lang tid det vil ta, basert på valuta, destinasjon og betalingsmåte. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, så du kan forvente at pengene dine kommer frem raskere enn du tror.

Nesten umiddelbare overføringer via debet- og kredittkort

Den raskeste måten å sende penger til utlandet på er med et debet- eller kredittkort. Begge alternativene leverer penger raskt, men debetkort har ofte lavere gebyrer. Når betalingen din er behandlet, er overføringen på vei – pengene dine kommer dit de skal på kort tid.

Hastighet starter med betalingen din

Debetkort

Den raskeste måten å sende penger på er med et debetkort. Med lave eller ingen gebyrer er det et kostnadseffektivt valg som tilbyr hastighet og bekvemmelighet.

Pengene kommer vanligvis innen 24 timer.

Kredittkort

Kredittkortbetalinger er en av de raskeste måtene å sende penger på. Selv om det påløper et lite gebyr, vil overføringen din være på vei på kort tid.

Pengene kommer vanligvis innen 24 timer.

Bankoverføring

Bankoverføringer flytter penger fra banken din til vår. Vi mottar vanligvis penger innen 24 timer.

Pengene kommer vanligvis innen 24 timer.

Avtalegiro

Avtalegiro-betalinger trekker penger direkte fra bankkontoen din, noe som gir en enkel og praktisk måte å administrere regelmessige betalinger på.

Pengene kommer vanligvis innen 3 virkedager.

Det er raskt og enkelt å overføre penger med Xe

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Hastighet som ikke går på bekostning av sikkerheten

Vi prioriterer både hastighet og sikkerhet i hver overføring. Vi sørger for at pengene dine flyttes raskt, men vi tar også alle forholdsregler for å beskytte dem. Med avansert kryptering og streng overholdelse av regelverk forblir pengene og den personlige informasjonen din sikker i hvert trinn.

Spor overføringen din og få oppdateringer i sanntid

Hold deg informert gjennom hele overføringsreisen. Få oppdateringer i sanntid etter hvert som midlene dine utvikler seg, og følg enkelt statusen fra start til slutt. Nyt tryggheten ved å vite nøyaktig hvor pengene dine er i hvert steg.

Hvorfor tar overføringen min lengre tid enn forventet?

Vi trenger mer informasjon

Vi sikkerhetskontrollerer alle overføringer. Hvis vi trenger mer informasjon, sender vi deg en e-post, og overføringsstatusen din oppdateres til «Handling kreves».

Banken trenger mer informasjon

Mottakerens bank må kanskje gjennomgå overføringen. Hvis de ber om informasjon, sender vi deg en e-post og sender den videre til banken når du har oppgitt den.

Banken behandler

Hvis mottakerens bank behandler overføringen, kan det ta opptil fire dager. Merk at avsenderens navn ikke vil vises, men det vil Xe eller partneren vår.

Tregere måte å betale på

Bankoverføring og AvtaleGiro tar opptil 3 dager å klarere. For raskere overføringer, betal med debet- eller kredittkort for raskere behandling.

Helger eller helligdager

Overføringer kan bli forsinket i helger, på helligdager eller i henhold til lokale åpningstider. Vurder disse faktorene når du sender penger for å unngå forsinkelser.

Bankavslag

Overføringer kan bli forsinket hvis banken avviser dem på grunn av feil opplysninger eller problemer med kontoen. Vi gir deg beskjed hvis dette skjer.

Send med selvtillit

Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.

Vanlige spørsmål om overføringstider