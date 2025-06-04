SWIFT-koder hjelper banker med å kommunisere sikkert og nøyaktig under internasjonale pengeoverføringer. Når du sender penger til utlandet, bruker banken din mottakerens SWIFT-kode til å identifisere mottakerbanken og dens beliggenhet. Hver kode inneholder:

En bankkode (4 bokstaver)

En landskode (2 bokstaver)

En stedskode (2 bokstaver eller sifre)

En valgfri filialkode (3 tegn)

Dette globale systemet sikrer at betalingen din blir sendt effektivt og sikkert til riktig destinasjon.