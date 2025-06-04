SWIFT/BIC-koder
Finn SWIFT/BIC-koden du trenger med vårt enkle verktøy for å søke etter SWIFT-koder. Søk etter land, banknavn eller by for å få nøyaktige koder for internasjonale pengeoverføringer.
Finn en SWIFT-kode
Hva er en SWIFT/BIC-kode?
En SWIFT-kode, også kjent som en BIC, er en internasjonal bankidentifikator som brukes for å sikre at pengene dine kommer frem til riktig sted når du sender eller mottar penger over landegrenser. Den forteller bankene nøyaktig hvilken finansinstitusjon som er involvert i overføringen, noe som bidrar til sikker og nøyaktig levering av internasjonale betalinger.
SWIFT/BIC-kodeformat
En SWIFT/BIC-kode er 8 til 11 tegn lang og identifiserer en spesifikk bank og filial i verden. Hver del av koden har en betydning:
Bankkode (AAAA): 4 bokstaver som representerer banken – ofte en forkortet versjon av navnet.
Landskode (BB): 2 bokstaver som viser hvilket land banken ligger i.
Lokasjonskode (CC): 2 tegn (bokstaver eller tall) som angir bankens hovedkontor eller region.
Filialkode (123): 3 sifre som angir en bestemt filial. Hvis denne delen er «XXX», refererer den til bankens hovedkontor.
Eksempel på en SWIFT-kode
Når trenger du en SWIFT/BIC-kode?
Du kan trenge en SWIFT/BIC-kode når du sender eller mottar penger internasjonalt. Det hjelper med å rute overføringen til riktig bank og filial. Noen land kan også kreve ytterligere detaljer, som IBAN eller lokal bankkode, avhengig av destinasjonen.
Hvor finner jeg SWIFT/BIC-koden min?
Du finner vanligvis SWIFT/BIC-koden din i nettbanken din, på en kontoutskrift eller på bankens nettside. Du kan også bruke SWIFT/BIC-kodefinneren vår til å finne riktig kode for en bank og filial.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Kjenner du allerede SWIFT/BIC-koden din? La oss få pengene dine i bevegelse.
Enten du sender penger til dine kjære eller kjøper drømmeboligen i utlandet, har Xe det du trenger. Send penger til over 190 land i over 130 valutaer.
Vanlige spørsmål om SWIFT/BIC-kode
En SWIFT-kode er en unik identifikator som brukes til å gjenkjenne banker og finansinstitusjoner over hele verden for internasjonale pengeoverføringer. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Disse kodene bidrar til å sikre at betalinger blir sendt til riktig bank og land. En typisk SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og inneholder informasjon om banken, landet, lokasjonen og noen ganger en spesifikk filial.
En BIC-kode, eller bankidentifikasjonskode, er det samme som en SWIFT-kode. Den brukes til å identifisere en bestemt bank når man foretar internasjonale overføringer. Selv om noen land eller banker bruker begrepet «BIC» og andre sier «SWIFT-kode», refererer begge til samme kodeformat og tjener samme formål – å sikre at midlene når riktig finansinstitusjon.
SWIFT-koder hjelper banker med å kommunisere sikkert og nøyaktig under internasjonale pengeoverføringer. Når du sender penger til utlandet, bruker banken din mottakerens SWIFT-kode til å identifisere mottakerbanken og dens beliggenhet. Hver kode inneholder:
En bankkode (4 bokstaver)
En landskode (2 bokstaver)
En stedskode (2 bokstaver eller sifre)
En valgfri filialkode (3 tegn)
Dette globale systemet sikrer at betalingen din blir sendt effektivt og sikkert til riktig destinasjon.
Det er ingen funksjonell forskjell mellom en SWIFT-kode og en BIC-kode. Begrepene brukes om hverandre. «SWIFT» viser til det internasjonale nettverket (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) som utviklet og administrerer systemet. «BIC» står for Bank Identifier Code, som er den formelle betegnelsen på selve koden. Enten de er merket med SWIFT eller BIC, betyr de det samme.
En SWIFT-kode identifiserer banken, mens et IBAN (internasjonalt bankkontonummer) identifiserer den individuelle kontoen i den banken. SWIFT-koder sikrer at pengene går til riktig institusjon; IBAN-koder sørger for at de når riktig konto. For internasjonale overføringer – spesielt innenfor Europa – trenger du ofte begge deler for å fullføre transaksjonen.
En SWIFT-kode brukes til internasjonale pengeoverføringer og identifiserer den spesifikke banken og filialen som mottar betalingen hvor som helst i verden. I motsetning til dette brukes et rutingsnummer for innenlandske overføringer i USA, og det identifiserer finansinstitusjonen som er involvert i transaksjonen. SWIFT-koder er 8–11 alfanumeriske tegn, mens routingnumre er 9-sifrede koder. Enkelt sagt er SWIFT-koder for globale overføringer, og rutingsnumre er for betalinger i USA.
En SWIFT-kode brukes til internasjonale pengeoverføringer og identifiserer den spesifikke banken og filialen som mottar midlene over hele verden. En sorteringskode brukes derimot for innenlandske betalinger i Storbritannia og Irland, og hjelper med å rute betalinger til riktig bank og filial lokalt. SWIFT-koder er 8–11 alfanumeriske tegn, mens sorteringskoder er 6-sifrede tall. Kort sagt, SWIFT-koder er for globale overføringer, mens sorteringskoder brukes for lokale transaksjoner i Storbritannia og Irland.
Ikke alltid. Noen banker bruker én SWIFT-kode (vanligvis slutter hovedkontorkoder på XXX) for alle filialer. Andre tildeler unike SWIFT-koder til individuelle filialer, ofte med de tre siste tegnene. Hvis mottakeren oppgir en filialspesifikk kode, er det best å bruke den – det kan bidra til å fremskynde behandlingen eller sikre at betalingen kommer frem til riktig sted raskere.
For å bruke SWIFT-kodefinneren, skriver du bare inn landet ditt og banknavnet ditt for å komme i gang. Hvis du kjenner byen, kan du legge den til for å begrense resultatene, men det er ikke et krav. Når du har funnet riktig SWIFT/BIC-kode, bruk den i din internasjonale overføring for å sørge for at pengene dine går til riktig finansinstitusjon.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.
Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.
Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.
Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.