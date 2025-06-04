Sammenlign de beste valutakursene
Sammenlign valutakurser fra ledende leverandører av pengeoverføringer for å sikre at du får best mulig valuta for pengene for valutatransaksjonene dine.
|Leverandør
|Vekslingskurs
|Overføringsgebyr
|Mottaker får
0.842000
|$0
0.835725
|$0
€835.72
-6.27 EUR
0.832292
|$0
€832.29
-9.70 EUR
0.831949
|$0
€831.94
-10.05 EUR
0.833236
|$5.00
€829.07
-12.92 EUR
Leter du etter banken din?
Sammenlign og lås opp bedre valutakurser
Lurer du på hvordan vi konsekvent tilbyr renter som slår bankene? Hos Xe håndteres de fleste overføringene lokalt, og man slipper mellomleddet som øker kostnadene og forsinker prosessen. Det betyr færre gebyrer, færre forsinkelser og mer besparelser for deg.
Sammenlign verdi utover pengeoverføringsprisene
Vi vet at gode priser bare er begynnelsen. Pengene dine fortjener dedikert ekspertstøtte, fleksible overføringsalternativer, raske overføringshastigheter og sikkerhet du kan stole på. Vi samler alt for å gi deg en smidig og stressfri overføringsopplevelse.
Opplev Xe-forskjellen
Sikre transaksjoner
Med avansert datakryptering og regulering gjennom finansinstitusjoner over hele verden, kan du stole på at pengene dine er trygge.
Raske overføringer
Hos Xe vet vi hvor viktig det er at pengene dine kommer frem raskt og pålitelig. Mer enn 90 % av overføringene våre kommer innen få minutter.
Gjennomsiktige avgifter
Vi tilbyr klare priser uten overraskelsesgebyrer. Nyt våre valutakurser som slår bankene dine og maksimer overføringene dine når du sender med Xe.
Sammenlign leverandører og få mer ut av pengene dine
Når det gjelder pengeoverføringer, leverer ikke alle leverandører samme rekkevidde eller verdi. Sammenlign og se hvordan vårt globale nettverk, som strekker seg over 220 land og over 35 valutaer, sørger for at pengene dine rekker lenger enn du trodde var mulig.
Sammenlign Xes valutakurser med bankenes
Å time overføringen din når valutakursene er i din favør kan utgjøre en stor forskjell. Prisene svinger, så det å følge med på trender og sende penger i riktig øyeblikk øker verdien av overføringen din betraktelig. Hold deg i forkant med vår valutakonverterer i sanntid og send til rett tid.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Hvorfor vente? Sammenlign valutakurser med Xe og få den beste verdien for dine internasjonale pengeoverføringer. Din første overføring er bare noen få klikk unna – start nå og ta pengene dine videre!
Ofte stilte spørsmål
Et valutakurssammenligningsverktøy lar deg vurdere hvor mye penger mottakeren din vil motta basert på ulike leverandørers valutakurs, gebyrer og overføringshastighet. Det hjelper deg med å ta informerte beslutninger og få best mulig valuta for pengene når du sender penger internasjonalt.
Valutakursene kan variere betydelig mellom leverandører – selv en liten forskjell kan påvirke det endelige beløpet mottakeren din mottar. Ved å sammenligne priser og gebyrer unngår du å betale for mye og sørger for at mer av pengene dine kommer frem.
Noen leverandører inkluderer skjulte påslag i valutakursene sine eller tar servicegebyrer. Med Xe er vi ærlige om hva du betaler. Sammenligningsverktøyet vårt viser både valutakursen og eventuelle gebyrer, slik at du kan se den faktiske kostnaden for overføringen din.
Den «beste» valutakursen avhenger av både vekslingskursen og de tilhørende gebyrene. Sammenligningsverktøyet vårt beregner det totale beløpet mottakeren din får etter gebyrer, slik at du enkelt kan identifisere det beste alternativet for det valgte valutaparet og overføringsbeløpet.
Banker tar ofte høyere gebyrer og tilbyr mindre konkurransedyktige valutakurser enn dedikerte pengeoverføringstjenester. Leverandører som Xe er spesielt bygget for internasjonale pengeoverføringer, og tilbyr bedre priser, raskere service og transparent prising.
Overgangstidene varierer avhengig av leverandør og destinasjon. Hos Xe fullføres mer enn 90 % av overføringene i løpet av minutter. Sammenligningsverktøyet vårt inkluderer tidsplan der det er tilgjengelig, slik at du kan velge en leverandør som balanserer hastighet og kostnad.