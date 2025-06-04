Xe-valutakartene
Med dette praktiske verktøyet kan du se gjennom markedshistorikken og analysere kurstrender for ethvert valutapar. Alle diagrammer er interaktive, bruker mellommarkedsrenter og er tilgjengelige for en periode på opptil 10 år. For å se et valutadiagram, velg de to valutaene dine, velg en tidsramme og klikk for å vise.
Xe Valutadata API
Styrker kommersielle priser hos over 300 selskaper over hele verden
Verdens mest populære valutaverktøy
Xe internasjonal pengeoverføring
Send penger på nett raskt, sikkert og enkelt. Live sporing og varsler + fleksible leverings- og betalingsalternativer.
Lag et diagram for et hvilket som helst valutapar i verden for å se valutahistorikken deres. Disse valutadiagrammene bruker live mellommarkedskurser, er enkle å bruke og er svært pålitelige.
Xe Rate-varsler
Trenger du å vite når en valuta når en bestemt kurs? Xe Rate-varslene gir deg beskjed når kursen du trenger utløses på de valgte valutaparene.