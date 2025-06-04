Xe-valutakartene

Se historiske valutakurser

Xe-valutakartene

Med dette praktiske verktøyet kan du se gjennom markedshistorikken og analysere kurstrender for ethvert valutapar. Alle diagrammer er interaktive, bruker mellommarkedsrenter og er tilgjengelige for en periode på opptil 10 år. For å se et valutadiagram, velg de to valutaene dine, velg en tidsramme og klikk for å vise.

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.16522
GBP / EUR1.14467
USD / JPY154.913
GBP / USD1.33379
USD / CHF0.803575
USD / CAD1.38229
EUR / JPY180.507
AUD / USD0.664494

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

