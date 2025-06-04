  1. Home
Verdens mest pålitelige valutadata-API

Med over 30 års erfaring med valutaveksling, gir vår Currency Data API nøyaktige og pålitelige valutavekslingsdata i sanntid for hundrevis av valutaer over hele verden. Våre priser er hentet direkte fra leverandører av finansielle data og sentralbanker.

Sanntids, nøyaktige og pålitelige data for over 220 verdensvalutaer

Xes Currency Data API er integrert med over 100 anerkjente globale kilder. Dette gjør at vi kan tilby de mest nøyaktige og oppdaterte dataene. Vi oppdager og filtrerer dynamisk ut eventuelle feil, og gir deg et valuta-API og data du kan stole på.

Enkel og rask implementering

Vårt valutadata-API er bygget for utviklere. Vi gjør det enkelt å koble til din eksisterende programvare. Du vil motta SDK-er for Java, NodeJS, PHP og Python.

Valutakonverteringsverktøy og -kurser

Få mer enn bare livedata. XECD tilbyr historiske kurser, månedlige gjennomsnitt, valutavolatilitet og muligheten til å legge til tilpassbar margin på kurser.

220+ valutaer, metaller og kryptovalutaer

Vårt Currency Data API tilbyr hundrevis av valutaer fra hele verden, edle metaller, utvalgte kryptovalutaer og nøyaktige sentralbankkurser.

Nøyaktige, pålitelige og oppdaterte priser

Se oppdaterte priser så ofte som hvert 60. sekund. Med vår valutablanding sørger Xe for at vår Currency Data API har de mest nøyaktige globale kursene.

XE Powerful and Scalable Currency Data API

Et kraftig og skalerbart valutadata-API

Xes Currency Data API brukes av tusenvis av bedrifter, fra små og mellomstore bedrifter til Fortune 500-selskaper på tvers av alle bransjer. Med vårt valutakonverterings-API får du garantert tilgjengelighet, skalerbare volumer og svar innen millisekunder. Integrer den enkelt med din nåværende programvare, inkludert Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP og mer.

XE Extensive API Documentation

Omfattende API-dokumentasjon

Vår detaljerte dokumentasjon for valuta-API-et er fullpakket med enkle instruksjoner og kodeeksempler for enkel implementering.

Ikke-teknisk hurtigstartguide – Prøv API-et vårt med din gratis prøveperiode

Teknisk spesifikasjon PDF – Kraftig JSON API bygget for utviklere

Xe Currency Data Swagger – Tilgang til SDK-en for klient- og serversiden

Vårt API GitHub-arkiv – Få mest mulig ut av vårt valutadata-API

Velg pakken din

Xes Currency Data API tilbyr pålitelige valutakurser for dine forretningsbehov. Velg hyppigheten for prisoppdateringer og antall API-prisforespørsler per måned.

Hvis planene nedenfor ikke dekker dine behov, ta kontakt med oss.

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

Bli med oss i samarbeid

Vi ser etter programvareleverandører, profesjonelle IT-tjenester og henvisningspartnere som kan samarbeide med oss og utnytte API-et vårt til å lage innovative produkter og tjenester.

Samarbeid med Xe Currency Data tilbyr robust infrastruktur, et veldokumentert API, muligheter for omdistribusjon, felles merkevarebygging og muligheter for henvisningsprogrammer.

ISV-er

API-et vårt er en flott løsning for uavhengige programvareleverandører som ønsker å integrere valutakursdata i produkter. Bruk XECD for å få tilgang til sanntidskurser, historiske data og mer. Dette forbedrer produktene dine og gir mer verdi til kundene dine.

IT-tjenester

XECD er enkel å bruke, men noen bedrifter kan trenge hjelp med integrasjon, tilpasning og andre tekniske aspekter. Ved å samarbeide med oss kan du tilby kundene dine en omfattende løsning som inkluderer vårt API og din ekspertise.

Henvisninger

Bli med i henvisningsprogrammet vårt for ytterligere inntektsmuligheter. Tjen provisjon på hver vellykkede henvisning du sender oss. Vi tilbyr også muligheter for co-branding, som lar deg markedsføre produktene og tjenestene våre under ditt merke.

Integrer Xes valutadata-API

Hos Xe er vi dedikerte til å tilby støtte av høy kvalitet. Vi tilpasser gjerne en Currency Data API-pakke som passer din bedrifts unike bruksområde. Hvis du er interessert i å samarbeide med Xe, ta kontakt med oss.

Ofte stilte spørsmål

Xe er alltid på utkikk etter nye ideer til hvordan vi kan dele våre globalt pålitelige valutadata. Trenger du fortsatt hjelp? Ring oss: +1 416 214-5606 - Alternativ 1

 
 
 
 
 

Vanlige spørsmål om valutadata-API

Xes Currency Data API er et utviklervennlig verktøy som gir nøyaktige valutakursdata i sanntid for over 220 valutaer fra over 100 globale kilder. Implementer XECD for å få tilgang til historiske kurser, månedlige gjennomsnitt og valutavolatilitet.

Vårt valutadata-API er et API du kan stole på, som henter kurser fra over 100 finansielle kilder og sentralbanker. Vi oppdager og filtrerer ut eventuelle feil, og oppdaterer valutakursdataene så ofte som hvert 60. sekund for å få den mest oppdaterte informasjonen.

Tilleggsfunksjoner kan variere avhengig av pakken din. Alle XECD API-er har:

  • Valutakurser i sanntid og historiske valutakurser

  • Månedlige gjennomsnitt

  • Data om valutavolatilitet

  • Tidsrammespørringer

  • Tilpassbare margin- og prisfunksjoner

For å gjøre integrasjonsprosessen så enkel som mulig for deg, tilbyr Xe SDK-er i Java, NodeJS, PHP og Python. Vi tilbyr også omfattende API-dokumentasjon, som en ikke-teknisk hurtigstartveiledning, en PDF med tekniske spesifikasjoner og et GitHub-repositorium.

Xes API er skalerbart og kan integreres med plattformer som Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP og mer. Avhengig av pakken din, fungerer Currency Data API med ERP-er, CRM-er og SaaS-applikasjoner.

Ja! Xe tilbyr en gratis prøveversjon, slik at du kan utforske API-ets muligheter og se hvordan det passer inn i programvaremiljøet ditt. Prøv det selv, uten forpliktelser, før du velger en pakke.