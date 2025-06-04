- Home
- Valutakonverterings-API og valutakurs-API | Xe
Verdens mest pålitelige valutadata-API
Med over 30 års erfaring med valutaveksling, gir vår Currency Data API nøyaktige og pålitelige valutavekslingsdata i sanntid for hundrevis av valutaer over hele verden. Våre priser er hentet direkte fra leverandører av finansielle data og sentralbanker.
Sanntids, nøyaktige og pålitelige data for over 220 verdensvalutaer
Xes Currency Data API er integrert med over 100 anerkjente globale kilder. Dette gjør at vi kan tilby de mest nøyaktige og oppdaterte dataene. Vi oppdager og filtrerer dynamisk ut eventuelle feil, og gir deg et valuta-API og data du kan stole på.
Enkel og rask implementering
Vårt valutadata-API er bygget for utviklere. Vi gjør det enkelt å koble til din eksisterende programvare. Du vil motta SDK-er for Java, NodeJS, PHP og Python.
Valutakonverteringsverktøy og -kurser
Få mer enn bare livedata. XECD tilbyr historiske kurser, månedlige gjennomsnitt, valutavolatilitet og muligheten til å legge til tilpassbar margin på kurser.
220+ valutaer, metaller og kryptovalutaer
Vårt Currency Data API tilbyr hundrevis av valutaer fra hele verden, edle metaller, utvalgte kryptovalutaer og nøyaktige sentralbankkurser.
Nøyaktige, pålitelige og oppdaterte priser
Se oppdaterte priser så ofte som hvert 60. sekund. Med vår valutablanding sørger Xe for at vår Currency Data API har de mest nøyaktige globale kursene.
Et kraftig og skalerbart valutadata-API
Xes Currency Data API brukes av tusenvis av bedrifter, fra små og mellomstore bedrifter til Fortune 500-selskaper på tvers av alle bransjer. Med vårt valutakonverterings-API får du garantert tilgjengelighet, skalerbare volumer og svar innen millisekunder. Integrer den enkelt med din nåværende programvare, inkludert Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP og mer.
Omfattende API-dokumentasjon
Vår detaljerte dokumentasjon for valuta-API-et er fullpakket med enkle instruksjoner og kodeeksempler for enkel implementering.
Ikke-teknisk hurtigstartguide – Prøv API-et vårt med din gratis prøveperiode
Teknisk spesifikasjon PDF – Kraftig JSON API bygget for utviklere
Xe Currency Data Swagger – Tilgang til SDK-en for klient- og serversiden
Vårt API GitHub-arkiv – Få mest mulig ut av vårt valutadata-API
Velg pakken din
Xes Currency Data API tilbyr pålitelige valutakurser for dine forretningsbehov. Velg hyppigheten for prisoppdateringer og antall API-prisforespørsler per måned.
Hvis planene nedenfor ikke dekker dine behov, ta kontakt med oss.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Bli med oss i samarbeid
Vi ser etter programvareleverandører, profesjonelle IT-tjenester og henvisningspartnere som kan samarbeide med oss og utnytte API-et vårt til å lage innovative produkter og tjenester.
Samarbeid med Xe Currency Data tilbyr robust infrastruktur, et veldokumentert API, muligheter for omdistribusjon, felles merkevarebygging og muligheter for henvisningsprogrammer.
ISV-er
API-et vårt er en flott løsning for uavhengige programvareleverandører som ønsker å integrere valutakursdata i produkter. Bruk XECD for å få tilgang til sanntidskurser, historiske data og mer. Dette forbedrer produktene dine og gir mer verdi til kundene dine.
IT-tjenester
XECD er enkel å bruke, men noen bedrifter kan trenge hjelp med integrasjon, tilpasning og andre tekniske aspekter. Ved å samarbeide med oss kan du tilby kundene dine en omfattende løsning som inkluderer vårt API og din ekspertise.
Henvisninger
Bli med i henvisningsprogrammet vårt for ytterligere inntektsmuligheter. Tjen provisjon på hver vellykkede henvisning du sender oss. Vi tilbyr også muligheter for co-branding, som lar deg markedsføre produktene og tjenestene våre under ditt merke.
Integrer Xes valutadata-API
Hos Xe er vi dedikerte til å tilby støtte av høy kvalitet. Vi tilpasser gjerne en Currency Data API-pakke som passer din bedrifts unike bruksområde. Hvis du er interessert i å samarbeide med Xe, ta kontakt med oss.
For mer informasjon, besøk vår FAQ-side
Xe er alltid på utkikk etter nye ideer til hvordan vi kan dele våre globalt pålitelige valutadata. Trenger du fortsatt hjelp? Ring oss: +1 416 214-5606 - Alternativ 1
Vanlige spørsmål om valutadata-API
Xes Currency Data API er et utviklervennlig verktøy som gir nøyaktige valutakursdata i sanntid for over 220 valutaer fra over 100 globale kilder. Implementer XECD for å få tilgang til historiske kurser, månedlige gjennomsnitt og valutavolatilitet.
Vårt valutadata-API er et API du kan stole på, som henter kurser fra over 100 finansielle kilder og sentralbanker. Vi oppdager og filtrerer ut eventuelle feil, og oppdaterer valutakursdataene så ofte som hvert 60. sekund for å få den mest oppdaterte informasjonen.
Tilleggsfunksjoner kan variere avhengig av pakken din. Alle XECD API-er har:
Valutakurser i sanntid og historiske valutakurser
Månedlige gjennomsnitt
Data om valutavolatilitet
Tidsrammespørringer
Tilpassbare margin- og prisfunksjoner
For å gjøre integrasjonsprosessen så enkel som mulig for deg, tilbyr Xe SDK-er i Java, NodeJS, PHP og Python. Vi tilbyr også omfattende API-dokumentasjon, som en ikke-teknisk hurtigstartveiledning, en PDF med tekniske spesifikasjoner og et GitHub-repositorium.
Xes API er skalerbart og kan integreres med plattformer som Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP og mer. Avhengig av pakken din, fungerer Currency Data API med ERP-er, CRM-er og SaaS-applikasjoner.
Ja! Xe tilbyr en gratis prøveversjon, slik at du kan utforske API-ets muligheter og se hvordan det passer inn i programvaremiljøet ditt. Prøv det selv, uten forpliktelser, før du velger en pakke.