Valutakonverterer og pengeoverføringsapp

Xe-appen har alt du trenger for globale pengeoverføringer og valutakonvertering. Konverter valutaer, sjekk kurser i sanntid og overfør penger sikkert med fullstendig gebyrtransparens. Last ned i dag!

Xe-appens funksjoner

Send penger

Overfør enkelt penger til over 190 land på tvers av 130+ valutaer med bare noen få trykk. Vårt enkle grensesnitt sikrer en sømløs opplevelse, noe som gjør det enkelt å sende penger globalt.

Spor overføringen din

Hold deg oppdatert på statusen til overføringene dine i sanntid. Du kan enkelt overvåke transaksjonene dine i hvert trinn, noe som sikrer deg trygghet og den fulle åpenheten du trenger.

Angi hastighetsvarsler

Gå aldri glipp av en mulighet til å spare. Sett opp kursvarsler og få beskjed når ønsket valutakurs er nådd, slik at du får mest mulig ut av hver overføring.

Se valutakurser

Få tilgang til valutakurser i sanntid når som helst og hvor som helst. Appen vår gir deg de nyeste kursene, slik at du kan ta informerte beslutninger og holde deg i forkant i valutamarkedet.

Få varsling

Hold deg informert med push-varsler i sanntid. Få umiddelbare oppdateringer om pengeoverføringer, valutakursvarsler og viktig kontoaktivitet, slik at du alltid har kontroll.

Sikker innlogging

Sikre kontoen din uanstrengt med Face ID eller Touch ID. Disse biometriske innloggingsmetodene gir en rask og sikker måte å få tilgang til kontoen din, og sikrer at bare du kan låse opp informasjonen din.

Send penger på farten

Det er enkelt å sende penger globalt med Xe-appen. Nyt raske og sikre overføringer fra smarttelefonen din, når som helst og hvor som helst. Enten det er for personlige eller forretningsmessige behov, gir Xe deg kraften av internasjonale pengeoverføringer rett i lommen.

Praktiske mobile pengeoverføringer

Hopp over begrensningene ved tradisjonell mobilbank med raskere og mer fleksible bank-til-bank-overføringer. Få bedre priser, unngå høye gebyrer og send penger til over 190 land – alt fra komforten av mobilenheten din.

Det er enkelt å overføre penger globalt

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien med Xe-appen vår. Aktiver varsler for å motta oppdateringer om overføringsfremdriften.

Måter å sende penger på

Velg riktig betalingsalternativ for alle dine behov.

Avtalegiro
Tar penger fra banken din. Ankommer vanligvis innen 3 virkedager.

Bankoverføring
Overfør fra din bank til vår. Kommer vanligvis innen 24 timer.

Debet-/kredittkort
Raskeste metode, men inkluderer små gebyrer. Pengene kommer nesten umiddelbart.

Måter å motta penger på

Vi tilbyr praktiske alternativer for å motta penger over hele verden.

Bankinnskudd
Send direkte til hundrevis av store banker over hele verden.

Henting av kontanter
Hent kontanter på over 500 000 steder i over 150 land.

Mobil lommebok
Send penger direkte til din kjæres mobiltelefon i over 35 land.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Ofte stilte spørsmål om appen