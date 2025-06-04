Bli en forretningspartner med Xe for globale betalinger
Bli med hundrevis av bedrifter som samarbeider med Xe for å tilby internasjonale pengeoverføringer, valutarisikostyringsløsninger og banebrytende teknologiintegrasjoner. Velg mellom en rekke partnerskapsalternativer for å forbedre forretningstilbudene dine samtidig som du tjener ekstra inntekter. Kontakt oss i dag for å starte samarbeidet ditt med Xe!
Bli en affiliate-partner
Pengeoverføringstilknyttede selskaper og henvisningspartnere
Hvis målgruppen din trenger å sende penger utenlands, eller du ønsker å tjene penger på nettstedstrafikk, tilbyr Xe en effektiv løsning. Med vårt affiliateprogram kan du tjene penger på trafikken din med brukervennlige sporingslenker, resultatrapporter i sanntid og kreative verktøy. Vi samarbeider med bedrifter som prissammenligningssider og publikasjoner som The Times.
Tjen penger med Xe-partnerskap
Inntektsdeling og introduksjonspartnerskap
Hjelp kundene dine med å spare tid og penger på internasjonale betalinger, samtidig som du skaper en ny inntektsstrøm for bedriften din ved å samarbeide med Xe. Når du anbefaler Xe til kundene dine, vil du nyte godt av muligheter for inntektsdeling, og kundene dine vil dra nytte av bedre valutakurser og ingen gebyrer. Som Xe-partner får du tilgang til en rekke verktøy og widgeter for å forbedre nettstedet ditt og øke engasjementet.
Hvem bør samarbeide med Xe?
Xe samarbeider med mange typer bedrifter for å levere skreddersydde internasjonale betalingsløsninger. Enten du søker markedsinnsikt, sømløs programvareintegrasjon eller nye inntektsmuligheter, tilbyr Xe verktøyene og teknologien som støtter bedriften og kundene dine.
Konsulenter
Få tilgang til detaljert innsikt i valutamarkedet, inkludert sanntidsdata, valutakurser og gevinst-/tapanalyse.
Foreninger
Hold deg i forkant av markedssvingninger og trender, slik at du kan foreta informerte internasjonale betalinger til rett tid til de gunstigste prisene.
Programvare-VAR
Utvid tjenestetilbudet ditt ved å gi Xes internasjonale betalingsløsninger nytt navn for å generere ytterligere inntekter.
Teknologi
Kombiner våre internasjonale betalingsløsninger med bedriftens teknologi for å tilby omfattende servicepakker til kundene dine.
Programvareintegrator
Integrer Xes ERP-integrasjonsløsninger sømløst i programvaren din for å muliggjøre globale pengeoverføringsmuligheter. Utnytt kraften i Xes teknologi.
Apper
Integrer Xes teknologi i appen din for å gi kundene dine enkle og sikre internasjonale betalinger i over 190 land og over 130 valutaer.
Fordeler med å samarbeide med Xe
Når du samarbeider med Xe, får du tilgang til sikre betalinger, skalerbare løsninger og et innovativt globalt betalingsnettverk. Alt dette støttes av konkurransedyktige valutakurser, valutastøtte fra eksperter og et pålitelig nettverk som spenner over 190+ land og 130+ valutaer.
Sikre betalinger
Pengene dine er beskyttet med flerfaktorautentisering, regelmessige skanninger og sikkerhetskontroller, slik at du kan sende betalinger med trygghet.
Globalt nettverk
Vårt partnerskap med Dandelion Payments gir deg tilgang til et stort globalt nettverk som strekker seg over 190+ land og 130+ valutaer.
Skalerbare løsninger
Enten du trenger enkeltstående overføringer eller massebetalinger, er løsningene våre skreddersydd for å møte dine forretningsbehov i alle størrelser.
Konkurransedyktige priser
Få tilgang til våre konkurransedyktige valutakurser for å sikre at du får mest mulig valuta for pengene når du foretar en overføring.
Innovativ teknologi
Vår innovative teknologi utvikler seg for å levere valutainnsikt i sanntid, pålitelig sikkerhet og sømløse globale betalingsopplevelser.
Ekspertstøtte
Med flere tiår med erfaring er våre ekspertforhandlere her for å hjelpe deg med å forstå markedet og forbedre valutavekslingsstrategien din.
White label-partnerskap
White label-partnerskap for sømløse betalinger
Tilby Xes globale betalingsløsninger under ditt merke med white-label-partnerskap. Gi kundene dine konkurransedyktige valutakurser, avanserte verktøy for risikostyring og sikre internasjonale overføringer – alt drevet av Xes banebrytende teknologi. Med minimal eller ingen tilleggsutvikling som kreves, er integrasjonsprosessen enkel og problemfri.
Sømløse API-løsninger
Internasjonale betalinger trenger ikke å være kompliserte. Våre API-løsninger forenkler prosessen:
Betalings-API
Integrer Xes betalings-API for å hjelpe kundene dine med å foreta internasjonale betalinger i Øst-England, raskt og sikkert.
Valutadata-API
Få tilgang til valutavekslingsinformasjon i sanntid for over 220 valutaer, hentet fra de beste leverandørene av finansielle data og banker.
API for massebetalinger
Forenkle masseoverføringer ved å sende betalinger til leverandører, ansatte og forhandlere i over 190 land.
Xes ERP-integrasjonspartnere
Vi integrerer med programvare som Sage Intacct, Microsoft Dynamics 365 Finance og Microsoft Dynamics 365 Business Central for å forenkle betalinger og håndtering av økonomiske data.
Salvie Intakt
Bygg inn Xe med Sage Intacct for å automatisere transaksjoner, få tilgang til sanntidskurser og administrere økonomiske data.
Dynamics 365 Finance
Reduser tiden du bruker på å administrere innenlandske og globale betalinger når du bygger inn Xe i Microsoft Dynamics 365 Finance.
Dynamikk 365 f.Kr.
Integrer Xe i Dynamics 365 Business Central for å enkelt sende, spore og rapportere internasjonale betalinger.
Xes utvalgte datapartner - JFD Brokers
JFD Brokers fungerer som et elektronisk handelsmiljø for sofistikerte privatinvestorer og institusjonelle partnere. De leverer enestående handelsfunksjonalitet, markedsrekkevidde, god likviditet, rask utførelse og robust IT-skalerbarhet til konkurransedyktige handelskostnader.
Kom i gang som partner med Xe
Del din interesse for å bli bedriftspartner med Xe, så skreddersyr vi en løsning for dine forretningsbehov. Fyll ut skjemaet nedenfor, så vil partnerteamet vårt kontakte deg snart.
Vanlige spørsmål om partnerskap
Bli med i Xes affiliateprogram for å begynne å tjene penger på trafikken din. Vi sender deg en utbetaling for hver kunde som resulterer i en vellykket konvertering. Spor inntektene dine og se hvordan affiliate-lenken din presterer fra Impact Radius-dashbordet ditt. Xe gir deg:
Sporingslenker
Kreative bannere og verktøy
Ytelsesdashboards i sanntid
Xe tilbyr flere partnerskapsalternativer, inkludert:
Affiliate- og henvisningsprogrammer: Tjen penger gjennom din brukervennlige Xe-affiliate-lenke. Få sanntidsrapporter om ytelse og kreative verktøy.
Inntektsdeling og introduksjonspartnerskap: Henvis kundene dine til Xe og tjen en andel av inntektene fra enhver ny virksomhet du genererer.
White-label-partnerskap: Tilby Xes globale betalingstjenester gjennom merkevaren din med et white-label-partnerskap.
White-label-partnerskap lar deg tilby Xes globale betalingsmuligheter som dine egne, samtidig som du opprettholder bedriftens merkeidentitet. White-label-partnerskap hjelper deg også med å unngå ekstra utviklingsinnsats samtidig som du leverer Xes teknologi og FX-løsninger.
Vi samarbeider med alle typer bedrifter for å tilby internasjonale betalingsløsninger.
Finansielle konsulenter og rådgivere
Teknologifirmaer og apputviklere
Foreninger
Programvareleverandører, VAR-er og integratorer
Media, affiliate-markedsførere og innholdsskapere
Fyll ut interesseskjemaet for å fortelle oss mer om bedriften din. Et medlem av Xe-teamet vil kontakte deg for å diskutere hvordan vi kan finne en løsning som passer best til bedriftens behov.