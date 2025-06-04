Siden overføringen går direkte til bankkontoen din, må avsenderen ha bankinformasjonen for hånden for å sende overføringen.



Sørg for at avsenderen kjenner til følgende informasjon:

Navnet ditt

Din adresse (din bostedsadresse, ikke bankens adresse)

Bankkontonummeret ditt

Din BIC- eller SWIFT-kode

Banknavnet ditt

De fleste overføringer kommer samme dag, men noen ganger kan det ta mellom 1–4 dager før noen mottakerbanker setter inn pengene på kontoen din. Avhengig av betalingsmåte og leveringsrute, kan den til og med nå deg på bare noen få minutter.

Pengene vil automatisk bli satt inn på kontoen din. Du trenger ikke å gå til din lokale bankfilial og vente i kø; bare vent på at banken din skal varsle deg om at det har vært et innskudd på kontoen din.