Hvordan sende penger online med Xe
6 enkle trinn
- 1
Registrer deg gratis
Logg inn på din Xe-konto eller registrer deg gratis. Det tar bare noen få minutter, alt du trenger er en e-postadresse
- 2
Få et tilbud
Fortell oss hvilken valuta du vil overføre, hvor mye penger du vil sende og destinasjonen.
- 3
Legg til mottaker
Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som deres navn og adresse).
- 4
Verifiser din identitet
For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.
- 5
Bekreft ditt tilbud
Bekreft og finansier overføringen din med en bankkonto, kredittkort eller debetkort og du er ferdig!
- 6
Spor overføringen din
Se hvor pengene dine er og når de ankommer til mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.
Send penger til over 190+ land i 130+ valutaer
Direktetrekk ACH
Direktetrekk, eller Automated Clearing House (ACH) betalinger tar midler direkte fra din bankkonto.
Bankoverføring
Bankoverføringer vil flytte penger ved å overføre fra din bank til vår. Vi mottar vanligvis penger innen 24 timer.
Debet- eller kredittkort
Kortbetalinger tar vanligvis mindre enn 24 timer. Imidlertid kommer kortbetalinger med et lite ekstra gebyr.
Ofte stilte spørsmål
Send penger enkelt på nett med Xe med disse trinnene:
Logg inn eller registrer deg for en gratis profil.
Velg «Destinasjonsland» for overføringen din.
Skriv inn beløpet i «Du sender» eller «Mottaker mottar» for valutakonvertering. For spesifikke beløp, fyll ut «Mottaker får» først.
Velg en betalingsmåte: «Avtalegiro (ACH)», «Debetkort», «Kredittkort» eller «Bankoverføring». For hasteoverføringer, bruk debet- eller kredittkort.
Send til mottakerens bankkonto, eller hvis tilgjengelig, arranger kontantutbetaling eller send til en mobil lommebok.
Oppgi mottakerens detaljer og årsaken til overføringen.
For bankoverføringer, vent på en bekreftelses-e-post med bankopplysningene våre for å gjennomføre betalingen.
Send pengene dine!
Kostnaden for å sende penger til et annet land endres basert på hvordan du velger å betale, hvilken type penger du sender og hvor du sender.
Hvis du bruker Xe-appen eller går på nett, kan du se den nøyaktige kostnaden før du sender pengene dine. Fordi vi bruker valutakurser i sanntid, kan kostnaden for overføringen endres før du fullfører transaksjonen. Hvis det skjer, gir vi deg beskjed med en gang.
I noen land må man betale et gebyr når man bruker kreditt- eller debetkort til pengeoverføringer. Dette gebyret er en prosentandel av det totale beløpet du sender. Hvis du bruker et kredittkort, kan det hende at kortselskapet ditt belaste deg et separat gebyr som kalles et gebyr for kontantforskudd.
Hvis du trenger å sende penger raskt, anbefaler vi å bruke kort – de fleste kortoverføringer fullføres i løpet av minutter. Hvis du betaler med bankoverføring eller bankoverføring, trenger du ikke å betale et gebyr, men det kan ta opptil fire virkedager før pengene kommer frem til personen du sender dem til.
Å starte en pengeoverføring avslører typiske varigheter. Anslått leveringstid kan endres basert på valuta, destinasjon og betalingsmåte. Spor overføringer ved hjelp av aktivitetsskjermen i Xe-appen eller nettstedet, og chat direkte med vår virtuelle assistent, Lexi, for å få hjelp.
Raskeste betalingsalternativer:
Overføringer starter når vi har mottatt betalingen din.
Kortbetalinger er raskest, og behandles nesten umiddelbart. Velg kortbetaling for hasteoverføringer.
Bankoverføringer, AvtaleGiro og ACH er litt tregere, og tar opptil to virkedager før de når oss.
Leveringsfrister:
Etter at vi har mottatt betalingen din, sender vi pengene dine. Det kan ta 1 til 3 virkedager før overføringer når mottakerne, avhengig av valuta og destinasjon. Ved spørsmål, snakk med Lexi for å spore overføringer.
Av sikkerhetshensyn har vi grenser for hvor mye du kan sende i én enkelt online overføring.
Grense for online overføringer per region:
Storbritannia og Europa (GBEU): £350 000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535 000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560 000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australia og New Zealand (AUNZ): eller sending av tilsvarende valuta
Betalingsmetoden du velger kan også avgjøre hvor mye du kan sende med oss. Les våre vanlige spørsmål for mer informasjon og se en liste over tilgjengelige betalingsmåter.
Kunder i Canada og USA som betaler via bankoverføring eller bankoverføring:
Kunder i Canada må sende minst 3000 CAD for å betale via bankoverføring eller bankoverføring
Kunder i USA må sende 3000 USD eller mer for å betale via bankoverføring eller bankoverføring.
Siden overføringen går direkte til bankkontoen din, må avsenderen ha bankinformasjonen for hånden for å sende overføringen.
Sørg for at avsenderen kjenner til følgende informasjon:
Navnet ditt
Din adresse (din bostedsadresse, ikke bankens adresse)
Bankkontonummeret ditt
Din BIC- eller SWIFT-kode
Banknavnet ditt
De fleste overføringer kommer samme dag, men noen ganger kan det ta mellom 1–4 dager før noen mottakerbanker setter inn pengene på kontoen din. Avhengig av betalingsmåte og leveringsrute, kan den til og med nå deg på bare noen få minutter.
Pengene vil automatisk bli satt inn på kontoen din. Du trenger ikke å gå til din lokale bankfilial og vente i kø; bare vent på at banken din skal varsle deg om at det har vært et innskudd på kontoen din.
Send penger direkte til venner og families mobilenheter i over 35 land med Xe.
Mobile lommebøker gir en rask og sikker måte å sende, lagre og motta penger på. Når vi mottar betalingen, er overføringen tilgjengelig i mottakerens lommebokapp i løpet av minutter.
Tilgjengelig for kunder i Storbritannia, Europa, Canada, New Zealand og USA fra appversjon 7.14.0 og på nett. Oppdater appen din for de nyeste funksjonene.
Slik sender du penger til en mobil lommebok:
Logg inn på Xe-kontoen din på nett eller i appen.
Klikk på «Send» i appen, eller «Send penger» på nett.
Velg «Destinasjonsland».
Fyll ut feltet «Du sender» eller «Mottaker mottar».
Velg en betalingsmåte. For hasteoverføringer, bruk debet- eller kredittkort.
Velg «Mobil lommebok» som leveringsalternativ.
Oppgi årsaken til overføringen.
Betal for overføringen din.
Vi sender pengene til mottakerens mobile lommebok når vi mottar betalingen din.
Kontantuttak lar Xe-brukere i Canada, New Zealand, Europa, Storbritannia og USA sende penger raskt i fysisk form.
Som avsender velger du et beløp og betaler. Vi genererer en PIN-kode som mottakeren din kan bruke til å hente pengene på et valgt sted, i henhold til våre vilkår og betingelser.
Velg det som ditt foretrukne leveringsalternativ under den vanlige sendeprosessen.
For nye kunder, velg valutaer og destinasjonsland, og bytt deretter fra bankoverføring til kontantuttak hvis tilgjengelig. Hvis ikke, velg et annet leveringsalternativ.
Betal for kontanthenting med kreditt-/debetkort eller ACH (kun USA).
Mottakere kan hente penger i en bestemt butikk eller en hvilken som helst filial av utvalgte partnere. Du bestemmer stedet under betalingsprosessen.
Etter betalingen vil du se hentestedet og PIN-koden. Del PIN-koden med mottakeren din. De trenger gyldig offentlig utstedt ID og PIN-koden for å hente pengene.
Hvis du sender mer enn 50 000 USD i året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du kvalifisert for denne tjenesten.
Her er bare noen få ting teamet kan hjelpe deg med:
Støtte med å sette opp store overføringer
Sette opp en videresendingsordre for å låse gjeldende senderate i opptil 24 måneder
Opprette markedsordrer slik at du kan sende penger når en målkurs er oppnådd
Opprette en fast betaling for å gjøre regelmessige, automatiserte overføringer med faste renter, akkurat som vanlige avtalegiroer
Hvis du ønsker å snakke med et medlem av teamet vårt, kan du ringe oss på følgende måte: Storbritannia (GB): +441753441800 (kl. 08.00–18.00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (kl. 08.00–18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 07.00–17.00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 PT)
Leter du etter mer informasjon om store pengeoverføringer?
Sjekk ut siden vår om store pengeoverføringer .
Ta kontakt med kundeserviceteamet vårt via telefon, e-post eller live chat for å få hjelp med spørsmålet ditt.
For at vi skal kunne yte deg bedre service, ber vi deg ha kontraktsnummeret ditt (starter med «C» og ser ut som C12345678) for hånden. Du finner det i bekreftelses-e-posten for overføringen eller i kontoen din på nett.
Telefon:
Xe Pengeoverføringsstøtte
+1-877-932-6640 Kundeservicerepresentanter tilgjengelig: Mandag til torsdag: Åpent 24 timer i døgnet
Fredag: Midnatt til 17:00 (PT)
Lørdag: Stengt
Søndag: 13:00 til midnatt (PT)
Live chat:
Klikk på den blå Chat med oss-knappen nederst til høyre på skjermen (hvis du ikke ser denne knappen, er vi frakoblet akkurat nå).
Vi kan chatte med deg på over 100 språk og svarer vanligvis innen 2 minutter.
E-post:
Fyll ut kontaktskjemaet vårt, så vil et medlem av teamet vårt svare deg på e-post innen 48 timer og på et av over 100 språk.
Sjekk statusen på pengeoverføringen din, eller gjør noe for å få den i gang, i appen eller på nettkontoen din.
Spor pengeoverføringen din i appen:
1. Åpne sporskjermen
2. Klikk på overføring for status og tidslinje
Spor pengeoverføringen din på nettkontoen din:
1. Åpne aktivitetsskjermen
2. Klikk på Detaljer, Del eller Send på nytt for handlinger
Be Lexi om å spore pengeoverføringen din:
1. Klikk på «Chat med oss»
2. Skriv inn kontraktsnummer (f.eks. C12345678)
3. Lexi gir statusoppdatering
Med åpen overføring (app eller på nett):
Se tidslinjen for overføring
Gjør endringer (basert på status)
Tilgang til bankdetaljer for betaling
Last opp nødvendig informasjon
Gjenta fullførte overføringer
Vi har vært i valutabransjen i 30 år, og det å holde pengene og informasjonen din trygg er en av våre topprioriteringer.
Vi eies av det milliardbaserte NASDAQ-noterte selskapet Euronet Worldwide (EEFT), og overholder regulatoriske standarder i alle land vi opererer i, i tillegg til å ha sikkerhetstiltak i bedriftsklassen på plass.
Vi har bygget opp vårt rykte som en sikker tjeneste gjennom mange års pålitelige overføringer. Vi har behandlet over 115 milliarder dollar i 170 land for over 112 000 kunder. Vi kjenner pengeoverføringsbransjen, og vi er opptatt av å skape en perfekt overføringsopplevelse for deg.
Som et internasjonalt selskap er virksomheten vår pålagt å oppfylle regulatoriske standarder som:
- Europas GDPR (General Data Protection Regulation)
- Canadas personvernlov
- Den amerikanske personvernloven
Våre bedriftshandlere og terminkontraktalternativer minimerer erosjonen av pengene dine fra gebyrer og turbulente valutakurser.