Den raske og pålitelige måten å sende penger på

Millioner av mennesker sjekker våre internasjonale kurser og sender penger online til 190+ land i 130+ valutaer.

Sendegebyr
Totalt

Xe-fordelen

Hvor mye kan du spare når du sender internasjonale pengeoverføringer med Xe?

Sammenlign valutakurser
LeverandørMottaker får
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kurser korrekte per 12:00 GMT 2/11/25

Hvorfor velge Xe

30+ års fortreffelighet

  1. Raske overføringer

    Send penger på sekunder til dine kjære over hele verden.

    Spor dine overføringer

  2. Gjennomsiktige gebyrer

    Vi streber alltid etter å gi deg den beste kursen med enkle gebyrer.

    Se våre gebyrer

  3. Sikkerhet

    Vi beskytter pengene og dataene dine med juridisk etterlevelse og policy.

    Om Xe sikkerhet

Send penger online, hjemme eller på farten

Xe-appen har alt du trenger for internasjonale pengeoverføringer. Den er enkel, sikker, og har ingen overraskelsesgebyrer.

Hva folk sier

80,540 kunder anbefaler Xe

    Hvordan sende penger online med Xe

    6 enkle trinn

    1. 1

      Registrer deg gratis

      Logg inn på din Xe-konto eller registrer deg gratis. Det tar bare noen få minutter, alt du trenger er en e-postadresse

    2. 2

      Få et tilbud

      Fortell oss hvilken valuta du vil overføre, hvor mye penger du vil sende og destinasjonen.

    3. 3

      Legg til mottaker

      Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som deres navn og adresse).

    4. 4

      Verifiser din identitet

      For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.

    5. 5

      Bekreft ditt tilbud

      Bekreft og finansier overføringen din med en bankkonto, kredittkort eller debetkort og du er ferdig!

    6. 6

      Spor overføringen din

      Se hvor pengene dine er og når de ankommer til mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.

    Klar til å komme i gang?

    Registrer deg og spar på din neste overføring!

    Send penger til over 190+ land i 130+ valutaer

      Direktetrekk ACH

      Direktetrekk, eller Automated Clearing House (ACH) betalinger tar midler direkte fra din bankkonto.

      Bankoverføring

      Bankoverføringer vil flytte penger ved å overføre fra din bank til vår. Vi mottar vanligvis penger innen 24 timer.

      Debet- eller kredittkort

      Kortbetalinger tar vanligvis mindre enn 24 timer. Imidlertid kommer kortbetalinger med et lite ekstra gebyr.

    Kobler verden sammen

    Send penger destinasjoner

    Ofte stilte spørsmål