Overfør store pengesummer
Vår forpliktelse går lenger enn å slå bankrenter. Dra nytte av vår dedikerte ekspertstøtte, lave gebyrer, fleksible overføringsmetoder og lynraske overføringshastigheter.
Sammenlign oss med banken din og se Xe-forskjellen
Vi tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.
Hvorfor velge Xe
Raske overføringer
Det er raskt og enkelt å sende penger til utlandet med Xe. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, slik at pengene dine kommer frem til destinasjonen i tide.
Lave til ingen gebyrer
Få lave gebyrer når du sender penger internasjonalt. Prisene våre er transparente, slik at du vet nøyaktig hva du betaler på forhånd.
Sikre transaksjoner
Din sikkerhet er vår prioritet. Vi bruker topp databeskyttelse og sikkerhet på bedriftsnivå for å beskytte deg og pengene dine.
Sporing i sanntid
Spor overføringens fremdrift fra start til fullføring. Motta varsler for hvert steg pengene dine tar.
Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt
Er du klar til å sette opp en stor pengeoverføring, men trenger veiledning med prosessen eller har du andre spørsmål? Vi er her for å hjelpe deg og sørge for at overføringen din går knirkefritt.
Uansett årsak, har vi det du trenger
Kjøpe eiendom i utlandet
Å kjøpe bolig i utlandet er en spennende, men kompleks reise. Det er viktig å sørge for at overføringene dine er sikre, kostnadseffektive og håndteres med forsiktighet. La oss hjelpe deg med å få mest mulig ut av pengene dine.
Flytting utenlands
Eiendelene dine er pakket og du er klar til å flytte utenlands, men nå er du usikker på hvordan du skal flytte pengene dine. Dette kan være skremmende, men med vår hjelp trenger det ikke å være det.
Investering i utlandet
Ønsker du å utvide porteføljen din med internasjonale investeringer? Våre bank-slående renter sikrer at du får mest mulig ut av pengene dine, slik at du får mer å investere og øke formuen din.
Administrering av bolig
Enten du overfører leieinntekter eller foretar betalinger på et internasjonalt boliglån, sørger vi for at pengene dine leveres sikkert og raskt hver gang.
Støtte til familien
Å skape et bedre liv for deg selv og familien din krever mot og dedikasjon. Med Xe kan du stole på at dine kjære vil motta pengene de trenger raskt og pålitelig.
Arveoverføringer
Å flytte en arv til utlandet kan være komplisert og overveldende. Vi forstår behovet for omsorg og presisjon, og vi er her for å støtte deg hvert steg på veien.
Overfør store pengesummer til utlandet med Xe
Opprett konto
Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.
Øyeblikkelig tilbud
Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.
Send penger
Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.
Spor overføringen din
Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Xe for bedrifter
Leter du etter globale forretningsløsninger?
Enten du trenger å foreta grenseoverskridende betalinger eller løsninger for valutarisikostyring, har vi det du trenger. Planlegg internasjonale overføringer og administrer valutarisiko på tvers av 130 valutaer i over 190 land.
Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer
Det er veldig enkelt å sende store pengesummer med Xe. Bare følg de 6 trinnene nedenfor.
Trinn 1: Registrer deg gratis
Logg inn på Xe-kontoen din eller registrer deg gratis. Det tar bare noen få minutter, alt du trenger er en e-postadresse.
Trinn 2: Få et tilbud
Gi oss beskjed om hvilken valuta du ønsker å overføre, hvor mye penger du ønsker å sende og destinasjonen.
Trinn 3: Legg til mottakeren din
Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som navn og adresse).
Trinn 4: Bekreft identiteten din
For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.
Trinn 5: Bekreft tilbudet ditt
Bekreft og betal med en bankkonto, et kredittkort eller et debetkort, så er du ferdig!
Trinn 6: Spor overføringen din
Se hvor pengene dine er og når de ankommer mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.
Hos Xe tilbyr vi flere måter å sende penger på.
Avtalegiro ACH (anbefales for store overføringer):
Avtalegiro, eller automatiserte clearinghusbetalinger (ACH), trekker penger direkte fra bankkontoen din.
Bankoverføring (anbefales for store overføringer):
Bankoverføringer flytter penger fra banken din til vår. Vi mottar vanligvis penger innen 24 timer.
Debet- eller kredittkort:
Kortbetalinger tar vanligvis mindre enn 24 timer. Kortbetalinger kommer imidlertid med et lite tilleggsgebyr.
Å starte en pengeoverføring avslører typiske varigheter. Anslått leveringstid kan endres basert på valuta, destinasjon og betalingsmåte. Spor overføringer ved hjelp av aktivitetsskjermen i Xe-appen eller nettstedet, og chat direkte med vår virtuelle assistent, Lexi, for å få hjelp.
Raskeste betalingsalternativer:
Overføringer starter når vi har mottatt betalingen din.
Kortbetalinger er raskest, og behandles nesten umiddelbart. Velg kortbetaling for hasteoverføringer.
Bankoverføringer, AvtaleGiro og ACH er litt tregere, og tar opptil to virkedager før de når oss.
Leveringsfrister:
Etter at vi har mottatt betalingen din, sender vi pengene dine. Det kan ta 1 til 3 virkedager før overføringer når mottakerne, avhengig av valuta og destinasjon. Ved spørsmål, snakk med Lexi for å spore overføringer.
For å kunne foreta en pengeoverføring med Xe trenger du bankinformasjonen din, mottakerens bankinformasjon, beløpet du overfører og valutaen du ønsker å veksle til.
Når du har bekreftet informasjonen og betalingen din er mottatt, starter overføringen.
Av sikkerhetshensyn har vi grenser for hvor mye du kan sende i én enkelt online overføring.
Grense for online overføringer per region:
Storbritannia og Europa (GBEU): £350 000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535 000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560 000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australia og New Zealand (AUNZ): eller sending av tilsvarende valuta
Betalingsmetoden du velger kan også avgjøre hvor mye du kan sende med oss. Les våre vanlige spørsmål for mer informasjon og se en liste over tilgjengelige betalingsmåter.
Kunder i Canada og USA som betaler via bankoverføring eller bankoverføring:
Kunder i Canada må sende minst 3000 CAD for å betale via bankoverføring eller bankoverføring
Kunder i USA må sende 3000 USD eller mer for å betale via bankoverføring eller bankoverføring.
Hos Xe bruker vi toppmoderne sikkerhetstiltak for å beskytte dine penger og personopplysninger. Dette inkluderer:
Kryptering:
All data som overføres via plattformen vår krypteres med SSL-teknologi (Secure Socket Layer).
Overholdelse av regelverk:
Vi er regulert av finansmyndigheter i flere jurisdiksjoner, noe som sikrer overholdelse av strenge sikkerhetsstandarder.
Tofaktorautentisering:
Vi tilbyr tofaktorautentisering (2FA) for å legge til et ekstra lag med sikkerhet for kontoen din.
Forebygging av svindel:
Avanserte overvåkingssystemer er på plass for å oppdage og forhindre svindel.
Sikre betalingsmetoder:
Vi bruker kun sikre og pålitelige betalingsmetoder for å sikre sikkerheten til pengene dine under overføringsprosessen.
Hvis du sender mer enn 50 000 USD i året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du kvalifisert for denne tjenesten.
Her er bare noen få ting teamet kan hjelpe deg med:
• Støtte med å sette opp store overføringer
• Opprette en videresendingsordre for å låse gjeldende senderate i opptil 24 måneder
• Opprette markedsordrer slik at du kan sende penger når en målkurs er oppnådd
• Opprette en fast betaling for å gjøre regelmessige, automatiserte overføringer med faste renter, akkurat som vanlige avtalegiroer
Hvis du ønsker å snakke med et medlem av teamet vårt, kan du ringe oss på følgende måte: Storbritannia (GB): +441753441800 (kl. 08.00–18.00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (kl. 08.00–18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 07.00–17.00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 PT)