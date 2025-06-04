$
Vår forpliktelse går lenger enn å slå bankrenter. Dra nytte av vår dedikerte ekspertstøtte, lave gebyrer, fleksible overføringsmetoder og lynraske overføringshastigheter.

Sammenlign oss med banken din og se Xe-forskjellen

Vi tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.

Sammenlign priser Begynn å sende

Hvorfor velge Xe

Raske overføringer

Det er raskt og enkelt å sende penger til utlandet med Xe. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, slik at pengene dine kommer frem til destinasjonen i tide.

Lær mer
Lave til ingen gebyrer

Få lave gebyrer når du sender penger internasjonalt. Prisene våre er transparente, slik at du vet nøyaktig hva du betaler på forhånd.

Lær mer
Sikre transaksjoner

Din sikkerhet er vår prioritet. Vi bruker topp databeskyttelse og sikkerhet på bedriftsnivå for å beskytte deg og pengene dine.

Lær mer
Sporing i sanntid

Spor overføringens fremdrift fra start til fullføring.  Motta varsler for hvert steg pengene dine tar.

Lær mer
Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Er du klar til å sette opp en stor pengeoverføring, men trenger veiledning med prosessen eller har du andre spørsmål? Vi er her for å hjelpe deg og sørge for at overføringen din går knirkefritt.

Ring oss: +1 (800) 772-7779
Send penger på farten med appen vår

Opplev bekvemmeligheten med digitale pengeoverføringer. Med bare noen få klikk kan du overføre penger til over 190 land over hele verden. Bli med tusenvis av andre som stoler på oss daglig for sine pengeoverføringsbehov.

Uansett årsak, har vi det du trenger

Transfer funds with Xe to purchase property.

Kjøpe eiendom i utlandet

Å kjøpe bolig i utlandet er en spennende, men kompleks reise. Det er viktig å sørge for at overføringene dine er sikre, kostnadseffektive og håndteres med forsiktighet. La oss hjelpe deg med å få mest mulig ut av pengene dine.

Lær mer
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Flytting utenlands

Eiendelene dine er pakket og du er klar til å flytte utenlands, men nå er du usikker på hvordan du skal flytte pengene dine. Dette kan være skremmende, men med vår hjelp trenger det ikke å være det.

Lær mer
Transfer funds with Xe to invest.

Investering i utlandet

Ønsker du å utvide porteføljen din med internasjonale investeringer? Våre bank-slående renter sikrer at du får mest mulig ut av pengene dine, slik at du får mer å investere og øke formuen din.

Lær mer
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Administrering av bolig

Enten du overfører leieinntekter eller foretar betalinger på et internasjonalt boliglån, sørger vi for at pengene dine leveres sikkert og raskt hver gang.

Lær mer
Transfer funds with Xe to support your family.

Støtte til familien

Å skape et bedre liv for deg selv og familien din krever mot og dedikasjon. Med Xe kan du stole på at dine kjære vil motta pengene de trenger raskt og pålitelig.

Lær mer
Transfer inheritance funds with Xe.

Arveoverføringer

Å flytte en arv til utlandet kan være komplisert og overveldende. Vi forstår behovet for omsorg og presisjon, og vi er her for å støtte deg hvert steg på veien.

Lær mer

Overfør store pengesummer til utlandet med Xe

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Xe for bedrifter

Leter du etter globale forretningsløsninger?

Enten du trenger å foreta grenseoverskridende betalinger eller løsninger for valutarisikostyring, har vi det du trenger. Planlegg internasjonale overføringer og administrer valutarisiko på tvers av 130 valutaer i over 190 land.

Oppdag forretningsløsninger

Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer