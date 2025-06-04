Send penger til familien

Familie er alt, og det forstår vi. Send penger til dine kjære i utlandet med overføringer som er raske, sikre og pålitelige – fordi deres lykke og din trygghet betyr mest.

Se hvor enkelt det er
Save more, transfer more

Sammenlign priser og oppdag besparelsene

Vi gjør det enkelt, sikkert og raskt å sende penger til familie i utlandet. Og med våre bankvennlige renter og lave gebyrer kan du være trygg på at dine kjære får mest mulig ut av hver overføring.

Sammenlign priser Begynn å spare på overføringer
We’re here to help

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Vi mener at det skal være enkelt og trygt å overføre penger for å forsørge familien din. Hvis du har spørsmål om overføringen din eller trenger hjelp med å komme i gang, er våre overføringseksperter her for deg når som helst.

Ring oss: +1 (800) 772-7779

Opplev Xe-fordelen

Maximize your money with Xe

Bank-slående renter

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.

What you see is what you get

Lave til ingen gebyrer

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

90% of transfers arrive in minutes.

Lynraske overføringer

Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.

Trusted & Secure

30+ år med fortreffelighet

Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.

Track every step of the way

Sporing i sanntid

Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.

Set it and forget it

Gjentakende betalinger

Ønsker du å sette opp regelmessige betalinger for ting som skatt, regninger, investeringer eller boliglån? Xe gjør det enkelt for deg å sette opp regelmessige betalinger.

Send med selvtillit

Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.

Kom i gang
Money there when you need

Automatiser overføringer for rettidige betalinger

Ved å automatisere store pengeoverføringer kan du og dine kjære bedre administrere budsjetter, noe som gir mer konsistens i ditt og mottakerens liv. Med Xe kan du enkelt administrere disse gjentakende betalingene.

Flytt pengene dine i dag
Your bank doesn’t want you to know about us

Redefinering av internasjonale pengeoverføringer

I over 30 år har Xe overlistet banker ved å gjøre internasjonale overføringer raskere, enklere og rimeligere. Mens bankene prøver å ta igjen det tapte, har vi mestret kunsten å bruke globale betalinger. Ikke rart at 280 millioner mennesker stoler på oss for alle sine globale pengebehov.

Start din Xe-reise

Slik sender du penger til dine kjære i utlandet med Xe

Create account

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

More ways Xe can help you

Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg

Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.

Lær mer

Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer