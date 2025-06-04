Det er veldig enkelt å sende store pengesummer med Xe. Bare følg de 6 trinnene nedenfor.



Trinn 1: Registrer deg gratis

Logg inn på Xe-kontoen din eller registrer deg gratis. Det tar bare noen få minutter, alt du trenger er en e-postadresse.



Trinn 2: Få et tilbud

Gi oss beskjed om hvilken valuta du ønsker å overføre, hvor mye penger du ønsker å sende og destinasjonen.



Trinn 3: Legg til mottakeren din

Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som navn og adresse).



Trinn 4: Bekreft identiteten din

For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.



Trinn 5: Bekreft tilbudet ditt

Bekreft og betal med en bankkonto, et kredittkort eller et debetkort, så er du ferdig!



Trinn 6: Spor overføringen din

Se hvor pengene dine er og når de ankommer mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.