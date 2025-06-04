Administrer eiendommen din i utlandet med Xe

Betal ditt utenlandske boliglån eller innkrev husleie med raske og sikre overføringer som forenkler din økonomiske styring.

Overfør med trygghet
Administrer boliglåns- og husleieoverføringene dine enkelt

Enten du betaler et internasjonalt boliglån eller administrerer husleieoverføringer, gjør vi globale pengeoverføringer enkle og stressfrie. Dra nytte av pålitelige grenseoverskridende overføringer og ekspertstøtte for en sømløs opplevelse.

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Det skal være enkelt å veksle og overføre penger. Kontakt Xes overføringseksperter hvis du har spørsmål om store pengeoverføringer eller hvordan du kommer i gang med internasjonale boliglåns- eller husleieoverføringer.

Opplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

Lynraske overføringer

Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.

30+ år med fortreffelighet

Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.

Sporing i sanntid

Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.

Gjentakende betalinger

Ønsker du å sette opp regelmessige betalinger for ting som skatt, regninger, investeringer eller boliglån? Xe gjør det enkelt for deg å sette opp regelmessige betalinger.

Sammenlign oss med banken din

Xe tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.

Slik håndterer du boliglåns- og husleieoverføringer med Xe

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Never miss a payment

Gå aldri glipp av en forfallsdato med planlagte overføringer

Det er ingenting verre enn å gå glipp av en forfallsdato på en betaling. Med Xe kan du automatisere store pengeoverføringer, noe som reduserer risikoen for å gå glipp av en betaling og pådra deg gebyrer og komplikasjoner ved forsinkelser.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg

Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.

