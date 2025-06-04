Ta investeringsporteføljen din global

Utvid porteføljen din i utlandet med overføringer til over 190 land og 130 valutaer.

Spend less, invest the rest

Sammenlign priser og gjør sparing om til investeringer

Enten du investerer i utenlandske aksjer, eiendom eller en spennende oppstartsbedrift, sørger våre konkurransedyktige priser og lave gebyrer for at mer av pengene dine går til investeringene dine.

We’re here to help

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Har du spørsmål om overføring av store summer for å utvide investeringsporteføljen din? Teamet vårt er her for å hjelpe deg gjennom overføringsprosessen. Ta kontakt med våre overføringseksperter i dag via telefon, live chat eller e-post.

Opplev Xe-fordelen

Maximize your money with Xe

Bank-slående renter

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.

What you see is what you get

Lave til ingen gebyrer

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

90% of transfers arrive in minutes.

Lynraske overføringer

Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.

Trusted & Secure

30+ år med fortreffelighet

Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.

Track every step of the way

Sporing i sanntid

Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.

Set it and forget it

Gjentakende betalinger

Ønsker du å sette opp regelmessige betalinger for ting som skatt, regninger, investeringer eller boliglån? Xe gjør det enkelt for deg å sette opp regelmessige betalinger.

Sammenlign oss med banken din

Xe tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.

The better way to transfer bank-to-bank

Overfør mer med høyere sendegrenser

Vi tilbyr høyere overføringsgrenser enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.

Timing is everything

Bruk valutadiagrammene våre for å tidsbestemme overføringen din

Xes interaktive valutadiagrammer er et kraftig verktøy for å analysere historiske trender, noe som hjelper deg med å ta mer informerte investeringsbeslutninger. Selv den minste forskjell i valutakurser kan ha en drastisk innvirkning på verdien.

Ønsker å investere i...

Own a property abroad?

Eiendom i utlandet?

Få eiendomsinvesteringene dine til å vokse internasjonalt med Xe. Våre konkurransedyktige valutakurser og raske, sikre overføringer hjelper deg med å kapitalisere på eiendomsmuligheter over hele verden.

Go global with your portfolio?

Aksjer i utlandet?

Diversifiser aksjeporteføljen din på tvers av landegrenser med Xe. Våre valutadata i sanntid og sømløse overføringsprosess hjelper deg med å gripe muligheter i utenlandske markeder.

Do business without borders?

Utvide rekkevidden?

Utvid bedriftens rekkevidde med Xe. Våre dedikerte bedriftstjenester og alternativer for masseoverføringer forenkler håndteringen av globale økonomiske overføringer, slik at du kan fokusere på å utvikle virksomheten din.

Overfør penger for å investere i utlandet med Xe

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

More ways Xe can help you

Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg

Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.

Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer