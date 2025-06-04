Ta investeringsporteføljen din global
Utvid porteføljen din i utlandet med overføringer til over 190 land og 130 valutaer.
Sammenlign priser og gjør sparing om til investeringer
Enten du investerer i utenlandske aksjer, eiendom eller en spennende oppstartsbedrift, sørger våre konkurransedyktige priser og lave gebyrer for at mer av pengene dine går til investeringene dine.
Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt
Har du spørsmål om overføring av store summer for å utvide investeringsporteføljen din? Teamet vårt er her for å hjelpe deg gjennom overføringsprosessen. Ta kontakt med våre overføringseksperter i dag via telefon, live chat eller e-post.
Opplev Xe-fordelen
Bank-slående renter
Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.
Lave til ingen gebyrer
Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.
Lynraske overføringer
Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.
30+ år med fortreffelighet
Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.
Sporing i sanntid
Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.
Gjentakende betalinger
Ønsker du å sette opp regelmessige betalinger for ting som skatt, regninger, investeringer eller boliglån? Xe gjør det enkelt for deg å sette opp regelmessige betalinger.
Sammenlign oss med banken din
Xe tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.
Overfør mer med høyere sendegrenser
Vi tilbyr høyere overføringsgrenser enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.
Bruk valutadiagrammene våre for å tidsbestemme overføringen din
Xes interaktive valutadiagrammer er et kraftig verktøy for å analysere historiske trender, noe som hjelper deg med å ta mer informerte investeringsbeslutninger. Selv den minste forskjell i valutakurser kan ha en drastisk innvirkning på verdien.
Ønsker å investere i...
Eiendom i utlandet?
Få eiendomsinvesteringene dine til å vokse internasjonalt med Xe. Våre konkurransedyktige valutakurser og raske, sikre overføringer hjelper deg med å kapitalisere på eiendomsmuligheter over hele verden.
Aksjer i utlandet?
Diversifiser aksjeporteføljen din på tvers av landegrenser med Xe. Våre valutadata i sanntid og sømløse overføringsprosess hjelper deg med å gripe muligheter i utenlandske markeder.
Utvide rekkevidden?
Utvid bedriftens rekkevidde med Xe. Våre dedikerte bedriftstjenester og alternativer for masseoverføringer forenkler håndteringen av globale økonomiske overføringer, slik at du kan fokusere på å utvikle virksomheten din.
Overfør penger for å investere i utlandet med Xe
Opprett konto
Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.
Øyeblikkelig tilbud
Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.
Send penger
Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.
Spor overføringen din
Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg
Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.
Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer
Det er veldig enkelt å sende store pengesummer med Xe. Bare følg de 6 trinnene nedenfor.
Trinn 1: Registrer deg gratis
Logg inn på Xe-kontoen din eller registrer deg gratis. Det tar bare noen få minutter, alt du trenger er en e-postadresse.
Trinn 2: Få et tilbud
Gi oss beskjed om hvilken valuta du ønsker å overføre, hvor mye penger du ønsker å sende og destinasjonen.
Trinn 3: Legg til mottakeren din
Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som navn og adresse).
Trinn 4: Bekreft identiteten din
For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.
Trinn 5: Bekreft tilbudet ditt
Bekreft og betal med en bankkonto, et kredittkort eller et debetkort, så er du ferdig!
Trinn 6: Spor overføringen din
Se hvor pengene dine er og når de ankommer mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.
Hos Xe tilbyr vi flere måter å sende penger på.
Avtalegiro ACH (anbefales for store overføringer):
Avtalegiro, eller automatiserte clearinghusbetalinger (ACH), trekker penger direkte fra bankkontoen din.
Bankoverføring (anbefales for store overføringer):
Bankoverføringer flytter penger fra banken din til vår. Vi mottar vanligvis penger innen 24 timer.
Debet- eller kredittkort:
Kortbetalinger tar vanligvis mindre enn 24 timer. Kortbetalinger kommer imidlertid med et lite tilleggsgebyr.
Å starte en pengeoverføring avslører typiske varigheter. Anslått leveringstid kan endres basert på valuta, destinasjon og betalingsmåte. Spor overføringer ved hjelp av aktivitetsskjermen i Xe-appen eller nettstedet, og chat direkte med vår virtuelle assistent, Lexi, for å få hjelp.
Raskeste betalingsalternativer:
Overføringer starter når vi har mottatt betalingen din.
Kortbetalinger er raskest, og behandles nesten umiddelbart. Velg kortbetaling for hasteoverføringer.
Bankoverføringer, AvtaleGiro og ACH er litt tregere, og tar opptil to virkedager før de når oss.
Leveringsfrister:
Etter at vi har mottatt betalingen din, sender vi pengene dine. Det kan ta 1 til 3 virkedager før overføringer når mottakerne, avhengig av valuta og destinasjon. Ved spørsmål, snakk med Lexi for å spore overføringer.
For å kunne foreta en pengeoverføring med Xe trenger du bankinformasjonen din, mottakerens bankinformasjon, beløpet du overfører og valutaen du ønsker å veksle til.
Når du har bekreftet informasjonen og betalingen din er mottatt, starter overføringen.
Av sikkerhetshensyn har vi grenser for hvor mye du kan sende i én enkelt online overføring.
Grense for online overføringer per region:
Storbritannia og Europa (GBEU): £350 000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535 000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560 000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australia og New Zealand (AUNZ): eller sending av tilsvarende valuta
Betalingsmetoden du velger kan også avgjøre hvor mye du kan sende med oss. Les våre vanlige spørsmål for mer informasjon og se en liste over tilgjengelige betalingsmåter.
Kunder i Canada og USA som betaler via bankoverføring eller bankoverføring:
Kunder i Canada må sende minst 3000 CAD for å betale via bankoverføring eller bankoverføring
Kunder i USA må sende 3000 USD eller mer for å betale via bankoverføring eller bankoverføring.
Hos Xe bruker vi toppmoderne sikkerhetstiltak for å beskytte dine penger og personopplysninger. Dette inkluderer:
Kryptering:
All data som overføres via plattformen vår krypteres med SSL-teknologi (Secure Socket Layer).
Overholdelse av regelverk:
Vi er regulert av finansmyndigheter i flere jurisdiksjoner, noe som sikrer overholdelse av strenge sikkerhetsstandarder.
Tofaktorautentisering:
Vi tilbyr tofaktorautentisering (2FA) for å legge til et ekstra lag med sikkerhet for kontoen din.
Forebygging av svindel:
Avanserte overvåkingssystemer er på plass for å oppdage og forhindre svindel.
Sikre betalingsmetoder:
Vi bruker kun sikre og pålitelige betalingsmetoder for å sikre sikkerheten til pengene dine under overføringsprosessen.
Hvis du sender mer enn 50 000 USD i året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du kvalifisert for denne tjenesten.
Her er bare noen få ting teamet kan hjelpe deg med:
• Støtte med å sette opp store overføringer
• Opprette en videresendingsordre for å låse gjeldende senderate i opptil 24 måneder
• Opprette markedsordrer slik at du kan sende penger når en målkurs er oppnådd
• Opprette en fast betaling for å gjøre regelmessige, automatiserte overføringer med faste renter, akkurat som vanlige avtalegiroer
Hvis du ønsker å snakke med et medlem av teamet vårt, kan du ringe oss på følgende måte: Storbritannia (GB): +441753441800 (kl. 08.00–18.00 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (kl. 08.00–18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 07.00–17.00 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 PT)