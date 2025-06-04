En trygg vei for familiens arv

Vi forstår verdien av å bevare det som betyr noe for dine kjære. Stol på oss for sikre, raske og pålitelige arveoverføringer til utlandet, noe som gir deg og din familie trygghet.

Overfør med trygghet
Receiving a large inheritance?

Overfør en internasjonal arv til banken din

Å motta en arv, spesielt fra utlandet, kan være en meningsfull og følelsesladet opplevelse. Millioner av mennesker stoler på Xe for å gjøre prosessen så smidig og sikker som mulig, og sørge for at pengene når deg raskt og med minimale gebyrer eller komplikasjoner.

Start din Xe-reise
Compare us to your bank today.

Sammenlign priser og behold mer av det som er ditt

Vi tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.

Sammenlign priser Begynn å sende

Opplev Xe-fordelen

Maximize your money with Xe

Bank-slående renter

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.

What you see is what you get

Lave til ingen gebyrer

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

90% of transfers arrive in minutes.

Lynraske overføringer

Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.

Trusted & Secure

30+ år med fortreffelighet

Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.

Track every step of the way

Sporing i sanntid

Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.

Set it and forget it

Send det i én overføring

Xe tilbyr høyere sendegrenser enn andre overføringstjenester, slik at du ikke trenger å dele opp eller sende flere overføringer for arvepengene dine.

Send med selvtillit

Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.

Kom i gang
We’re here to help

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Trenger du hjelp med å sende en arv eller håndtere en stor pengeoverføring? Våre overføringseksperter er her for å hjelpe – kontakt oss i dag for personlig støtte!

Ring oss: +1 (800) 772-7779
The better way to transfer bank-to-bank

Overfør mer med høyere sendegrenser

Vi tilbyr høyere overføringsgrenser enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.

Begynn å sende

Slik overfører du arvepenger med Xe

Create account

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Beware of inheritance scams

Vær oppmerksom på potensielle arvesvindelforsøk

Arvesvindel er en vanlig taktikk som brukes av svindlere for å lure ofre til å dele personlig informasjon eller betale gebyrer for en falsk arv. Beskytt deg selv ved å bekrefte påstander og sjekke legitimasjon.

Lær mer om bevissthet om svindel
Inheritance tax and how it can affect you

Forstå arveavgift

Å arve eiendeler fra utlandet kan medføre komplekse og uvante skatteforpliktelser. Hvis du er oppnevnt som begunstiget i et internasjonalt dødsbo, er det viktig å søke veiledning fra en advokat innen skatterett med ekspertise i grenseoverskridende spørsmål. De kan bidra til at du navigerer i både lokale og internasjonale skatteregler med trygghet, beskytter deg mot potensielle fallgruver og sikrer full overholdelse av loven.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

More ways Xe can help you

Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg

Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.

Lær mer

Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer