Internasjonale pengeoverføringer og globale valutakonverteringer
Ledende i verden innen valutaveksling og globale pengeoverføringer i over 30 år
Globale valutakonverteringer
Ønsker du å gjøre store overføringer?
Vi kan slå konkurrentenes priser
Send penger på nett
Internasjonale pengeoverføringer gjort enkelt
Hos Xe gjør vi det raskt, sikkert og praktisk å sende penger. Med bare noen få klikk kan du sende penger til over 190 land over hele verden. Bli med tusenvis av andre som stoler på oss daglig for sine pengeoverføringsbehov.
Valutakurser i sanntid
Sammenlign over 100 valutaer i sanntid og finn det rette tidspunktet for å overføre penger
Slik sender du penger på nett med Xe
- 1
Registrer deg gratis
Det tar bare noen få minutter – alt du trenger er en e-postadresse, så er du klar til å komme i gang!
- 2
Få et tilbud
Velg destinasjonsland, valuta for sending og mottaker, og send beløp for å generere et tilbud.
- 3
Legg til mottakeren din
Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som navn og adresse).
- 4
Bekreft identiteten din
For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.
- 5
Bekreft tilbudet
Bekreft og betal med en bankkonto, et kredittkort eller et debetkort, så er du ferdig!
- 6
Spor overføringen din
Se hvor pengene dine er og når de ankommer mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.
Administrer valutaene dine på farten med Xe-appen
Xe valutaverktøy
Valutainnsikt, avanserte indikatorer, live nyhetsfeeder og tilpassbare dashbord
Internasjonale overføringer
Vurder varsler
Historiske valutakurser
IBAN-kalkulator
E-postoppdateringer om valuta
Xe valutadata API
Tilbyr valutakurser av kommersiell kvalitet til over 3000 selskaper over hele verden
Verdens mest pålitelige kilde for valutadata
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Xe for bedrifter
Opplev vår oppgraderte forretningsplattform som gjør det enkelt å holde, administrere og sende penger over landegrenser, alt fra én konto.
Globale betalinger
Send raske og pålitelige bedriftsbetalinger over hele verden. Gjør engangs- eller bulkbetalinger til over 190 land i over 145 valutaer.
Kontoer i flere valutaer
Hold og administrer kontoer i flere valutaer uten oppsett eller månedlige gebyrer. Konverter når prisene passer deg og send betalinger umiddelbart.
Valutarisikostyring
Lås valutakurser eller sett grenser slik at virksomheten din forblir stabil selv når markedene endrer seg.
Integrasjoner og automatisering
Koble Xe til ERP- eller regnskapssystemet ditt, eller integrer direkte med API-et vårt for å automatisere betalinger, rapportering og oppdateringer.
