Internasjonale pengeoverføringer og globale valutakonverteringer

Lær mer

Lær mer

Lær mer

Lær mer

1$
usd
USD - Amerikanske dollar
eur
EUR - Euro

Ønsker du å gjøre store overføringer?

Vi kan slå konkurrentenes priser

Send penger på nett

Internasjonale pengeoverføringer gjort enkelt

Hos Xe gjør vi det raskt, sikkert og praktisk å sende penger. Med bare noen få klikk kan du sende penger til over 190 land over hele verden. Bli med tusenvis av andre som stoler på oss daglig for sine pengeoverføringsbehov.

Valutakurser i sanntid

Sammenlign over 100 valutaer i sanntid og finn det rette tidspunktet for å overføre penger

Beløp
Diagram (24 timer)
1
Slik sender du penger på nett med Xe

  1. 1

    Registrer deg gratis

    Det tar bare noen få minutter – alt du trenger er en e-postadresse, så er du klar til å komme i gang!

  2. 2

    Få et tilbud

    Velg destinasjonsland, valuta for sending og mottaker, og send beløp for å generere et tilbud.

  3. 3

    Legg til mottakeren din

    Oppgi mottakerens betalingsinformasjon (du trenger detaljer som navn og adresse).

  4. 4

    Bekreft identiteten din

    For noen overføringer kan vi trenge identifiserende dokumenter for å bekrefte at det virkelig er deg og holde pengene dine trygge.

  5. 5

    Bekreft tilbudet

    Bekreft og betal med en bankkonto, et kredittkort eller et debetkort, så er du ferdig!

  6. 6

    Spor overføringen din

    Se hvor pengene dine er og når de ankommer mottakeren. Få live chat, telefon og e-poststøtte.

Administrer valutaene dine på farten med Xe-appen

Den har alt du trenger for internasjonale pengeoverføringer – enkelt, sikkert og med lave gebyrer fra $0.
Xe valutaverktøy

Valutainnsikt, avanserte indikatorer, live nyhetsfeeder og tilpassbare dashbord

Internasjonale overføringer

Send penger til 190 land i 130 valutaer. Nyt fleksible måter å sende og motta penger på.
Lær mer

Vurder varsler

Angi gratis kursvarsler for ethvert valutapar. Vi gir deg beskjed om ønsket pris.
Lær mer

Historiske valutakurser

Analyser kurstrender for enhver valuta over noen dager, uker, måneder eller år. Få en automatisert valutafeed gjennom Xe Currency Data API.
Lær mer

IBAN-kalkulator

Søk etter og valider IBAN-nummeret ditt (internasjonalt bankkontonummer) for å sikre at overføringen din sendes til riktig destinasjon.
Lær mer

E-postoppdateringer om valuta

Få en daglig analyse av markeder, valutakurser og nyheter rett i innboksen din.
Lær mer

Xe valutadata API

Tilbyr valutakurser av kommersiell kvalitet til over 3000 selskaper over hele verden

Verdens mest pålitelige kilde for valutadata

Vårt valutakurs-API tilbyr sanntids, nøyaktige og pålitelige data for hundrevis av valutaer. Xes proprietære priser er hentet direkte fra leverandører av finansielle data og anerkjente banker.
Lær mer 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Klarert av
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Xe for bedrifter

Opplev vår oppgraderte forretningsplattform som gjør det enkelt å holde, administrere og sende penger over landegrenser, alt fra én konto.

Globale betalinger

Send raske og pålitelige bedriftsbetalinger over hele verden. Gjør engangs- eller bulkbetalinger til over 190 land i over 145 valutaer.

Kontoer i flere valutaer

Hold og administrer kontoer i flere valutaer uten oppsett eller månedlige gebyrer. Konverter når prisene passer deg og send betalinger umiddelbart.

Valutarisikostyring

Lås valutakurser eller sett grenser slik at virksomheten din forblir stabil selv når markedene endrer seg.

Integrasjoner og automatisering

Koble Xe til ERP- eller regnskapssystemet ditt, eller integrer direkte med API-et vårt for å automatisere betalinger, rapportering og oppdateringer.

