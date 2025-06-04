Forenkling av globale forretningsbetalinger
Hold, administrer og send penger over hele verden fra én bedriftskonto. Få fart på betalingene, kutt kostnader og administrer valuta med trygghet.
Stolt på av over 15 000 bedrifter, som omsetter over 130 milliarder dollar i året
Amerikansk statslisensiert og FinCEN-registrert for sikre forretningsbetalinger
Eid av Euronet Worldwide, NASDAQ-notert med over 30 års erfaring innen finansielle tjenester
Kontoer i flere valutaer
Hold, konverter og send alt på ett sted
Åpne og administrer kontoer i flere valutaer uten oppsett eller månedlige gebyrer. Konverter når prisene passer deg og send betalinger umiddelbart med forhåndsbetalte saldoer.
Betal i tide med planlagte betalinger
Planlegg betalinger på forhånd slik at de går ut automatisk på den valgte datoen for å unngå tapte frister og redusere stresset med betalinger i siste liten.
Betal flere mottakere samtidig
Send betalinger til flere mottakere, enten det er noen få eller noen få hundre. Fra lønn til leverandørutbetalinger gjør Xe store utbetalinger raskere og enklere.
Konfigurer teamtilgang og -tillatelser
Tildel brukerroller for å kontrollere hvem som kan se, opprette eller godkjenne betalinger, noe som gir deg strengere interne kontroller og en smidigere godkjenningsarbeidsflyt.
Send betalinger til over 190 land på få minutter
Internasjonale betalinger trenger ikke å være dyre, trege eller kompliserte. Xe hjelper bedriften din med å flytte penger raskere og lenger med rimelige overføringer til over 190 land i over 145 valutaer.
Beskytt marginene dine mot markedsvolatilitet
Svingende valutakurser trenger ikke å påvirke bunnlinjen din. Utnytt kraftige verktøy som terminkontrakter, limitordre og opsjoner for å håndtere valutarisiko, planlegge betalinger og beskytte profittmarginer. Bygg en valutarisikostrategi med en av våre erfarne forhandlere.
Innebygde løsninger
Globale løsninger rett fra ERP-en din
Koble Xes globale betalingsløsninger til vanlige ERP-plattformer som Microsoft Dynamics 365 og Sage Intacct. Samle alle betalinger, arbeidsflyter og rapportering på ett sted for raskere drift, tydeligere innsikt og smartere kontantstrømstyring.
Verdens pålitelige API for valutadata
Xes valutadata-API gir sanntids, nøyaktig og pålitelig valutavekslingsinformasjon for over 170 globale valutaer. Integrer data hentet fra over 100 anerkjente leverandører av finansielle data og sentralbanker.
Hvorfor bedrifter velger Xe
Med over 30 års valutaekspertise, transparente kurser og en enkel nettplattform gjør vi det enkelt å administrere og sende internasjonale pengeoverføringer.
Kostnadseffektive globale betalinger
Send penger til over 190 land og betal ansatte og leverandører til konkurransedyktige valutakurser med transparente gebyrer. Få mer ut av hver betaling du foretar med Xe.
Regulert av globale myndigheter
Midlene dine er beskyttet gjennom regulert beskyttelse, førsteklasses finansielle partnere og sikkerhet i bedriftsklassen, slik at du kan flytte penger med trygghet.
Støttet av et Fortune 500-nettverk
Xe er en del av Euronet Worldwide, et NASDAQ-notert selskap med en markedsverdi på over 4 milliarder dollar, og har over 30 års erfaring innen lederskap innen finansielle tjenester.
Menneskelig støtte når du trenger det
Få tilgang til vårt team av valutaspesialister døgnet rundt. Hos Xe betyr support ekte mennesker, ekte svar, akkurat når du trenger dem.
Bransjeløsninger
IT-tjenester
Vi hjelper IT-bedrifter med å spare tid og ressurser samtidig som vi forenkler globale betalingsprosesser.
Produksjon
Oppretthold forutsigbare kostnader og sikre konkurransedyktige priser for å ligge foran andre produsenter.
Reise
Vi tilbyr skreddersydde globale betalingsløsninger som hjelper reiselivsbedrifter med å håndtere valutarisiko og holde seg lønnsomme.
Detaljhandel
Selg til internasjonale kunder, betal leverandører og administrer driften med våre globale betalingsløsninger.
Finansinstitusjoner
Integrer Xes globale betalingsløsninger sømløst for å forbedre finansinstitusjonens tjenesteportefølje.
Ta kontakt med en valutaspesialist
Oppdag hvordan vår oppgraderte forretningsplattform hjelper deg med å redusere valutakostnader, spare tid og forenkle driften. Kontakt oss for å diskutere dine unike forretningsbehov i dag.