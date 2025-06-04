PersonligBedrift

Forenkling av globale forretningsbetalinger

Hold, administrer og send penger over hele verden fra én bedriftskonto. Få fart på betalingene, kutt kostnader og administrer valuta med trygghet.

Stolt på av over 15 000 bedrifter, som omsetter over 130 milliarder dollar i året

Amerikansk statslisensiert og FinCEN-registrert for sikre forretningsbetalinger

Eid av Euronet Worldwide, NASDAQ-notert med over 30 års erfaring innen finansielle tjenester

Kontoer i flere valutaer

Hold, konverter og send alt på ett sted

Åpne og administrer kontoer i flere valutaer uten oppsett eller månedlige gebyrer. Konverter når prisene passer deg og send betalinger umiddelbart med forhåndsbetalte saldoer.

Betal i tide med planlagte betalinger

Planlegg betalinger på forhånd slik at de går ut automatisk på den valgte datoen for å unngå tapte frister og redusere stresset med betalinger i siste liten.

Betal flere mottakere samtidig

Send betalinger til flere mottakere, enten det er noen få eller noen få hundre. Fra lønn til leverandørutbetalinger gjør Xe store utbetalinger raskere og enklere.

Konfigurer teamtilgang og -tillatelser

Tildel brukerroller for å kontrollere hvem som kan se, opprette eller godkjenne betalinger, noe som gir deg strengere interne kontroller og en smidigere godkjenningsarbeidsflyt.

Send betalinger til over 190 land på få minutter

Internasjonale betalinger trenger ikke å være dyre, trege eller kompliserte. Xe hjelper bedriften din med å flytte penger raskere og lenger med rimelige overføringer til over 190 land i over 145 valutaer.

Beskytt marginene dine mot markedsvolatilitet

Svingende valutakurser trenger ikke å påvirke bunnlinjen din. Utnytt kraftige verktøy som terminkontrakter, limitordre og opsjoner for å håndtere valutarisiko, planlegge betalinger og beskytte profittmarginer. Bygg en valutarisikostrategi med en av våre erfarne forhandlere.

Innebygde løsninger

Globale løsninger rett fra ERP-en din

Koble Xes globale betalingsløsninger til vanlige ERP-plattformer som Microsoft Dynamics 365 og Sage Intacct. Samle alle betalinger, arbeidsflyter og rapportering på ett sted for raskere drift, tydeligere innsikt og smartere kontantstrømstyring.

Verdens pålitelige API for valutadata

Xes valutadata-API gir sanntids, nøyaktig og pålitelig valutavekslingsinformasjon for over 170 globale valutaer. Integrer data hentet fra over 100 anerkjente leverandører av finansielle data og sentralbanker.

Hvorfor bedrifter velger Xe

Med over 30 års valutaekspertise, transparente kurser og en enkel nettplattform gjør vi det enkelt å administrere og sende internasjonale pengeoverføringer.

hedging risk small

Kostnadseffektive globale betalinger

Send penger til over 190 land og betal ansatte og leverandører til konkurransedyktige valutakurser med transparente gebyrer. Få mer ut av hver betaling du foretar med Xe.

shield-check

Regulert av globale myndigheter

Midlene dine er beskyttet gjennom regulert beskyttelse, førsteklasses finansielle partnere og sikkerhet i bedriftsklassen, slik at du kan flytte penger med trygghet.

trophy

Støttet av et Fortune 500-nettverk

Xe er en del av Euronet Worldwide, et NASDAQ-notert selskap med en markedsverdi på over 4 milliarder dollar, og har over 30 års erfaring innen lederskap innen finansielle tjenester.

Human support whenever you need it

Menneskelig støtte når du trenger det

Få tilgang til vårt team av valutaspesialister døgnet rundt. Hos Xe betyr support ekte mennesker, ekte svar, akkurat når du trenger dem.

Bransjeløsninger

Xe business contact support and help center

IT-tjenester

Vi hjelper IT-bedrifter med å spare tid og ressurser samtidig som vi forenkler globale betalingsprosesser.

Predictable product costs for manufacturing

Produksjon

Oppretthold forutsigbare kostnader og sikre konkurransedyktige priser for å ligge foran andre produsenter.

Pay global partners

Reise

Vi tilbyr skreddersydde globale betalingsløsninger som hjelper reiselivsbedrifter med å håndtere valutarisiko og holde seg lønnsomme.

Pay international staff and contractors

Lønn

Administrer lønn for ansatte og leverandører i over 190 land i over 145 valutaer.

Accept payments in foreign countries

Detaljhandel

Selg til internasjonale kunder, betal leverandører og administrer driften med våre globale betalingsløsninger.

Access reliable FX solutions

Finansinstitusjoner

Integrer Xes globale betalingsløsninger sømløst for å forbedre finansinstitusjonens tjenesteportefølje.

Begynn å forenkle dine globale betalinger

Opprett bedriftskontoen din

Ta kontakt med en valutaspesialist

Oppdag hvordan vår oppgraderte forretningsplattform hjelper deg med å redusere valutakostnader, spare tid og forenkle driften. Kontakt oss for å diskutere dine unike forretningsbehov i dag.

