ERP-integrasjon gjort sømløs
ERP-integrasjon for globale betalinger
Si farvel til å sjonglere flere plattformer for å utføre innenlandske og grenseoverskridende betalinger. Vår enkle plattform lar deg sende raske globale betalinger til over 190 land i over 130 valutaer. Administrer valutaeksponeringen og -behovene dine direkte fra ERP-systemet ditt.
Utforsk ERP-webinarer og kundehistorier
Webinarer
Lær hvordan våre innebygde betalinger fungerer, utforsk beste praksis for finansteam og oppdag den nyeste teknologien for å frigjøre det fulle potensialet til ERP-systemet ditt – alt når det passer deg.
Kundehistorier
Les ekte kundehistorier for å se hvordan bedrifter har implementert Xes innebygde betalings- og valutaløsninger i ERP-løsningene sine for å effektivisere leverandørgjeldsprosessen.
Enkle ERP-integrasjoner
ERP-løsningen vår lar deg administrere, spore og betale ansattes og leverandørers utgifter globalt. Legg filoverføringer og manuelle regnskapsposter til fortiden, med Xe som effektiviserer regnskapsprosessen din.
Sporing av valuta i sanntid
Med sanntidsavstemming av leverandørgjeld har gevinst-/taprapporteringen aldri vært enklere eller mer nøyaktig. I tillegg synkroniseres og posteres hver betaling som utføres via Xe for avstemming i sanntid – slik at alt blir tatt hensyn til der det virkelig teller.
Kraften i data
Registrer valutakurser i sanntid på transaksjonstidspunktet, og bruk umiddelbar gevinst-/tapanalyse for å holde oversikt over valutarisikoen din, og ha trygghet for at du vet hva du går inn på før du gjennomfører.
Verdens pålitelige valutamyndighet siden 1993
Med 30 års erfaring med å levere nøyaktige valutadata og behandle grenseoverskridende forretningsbetalinger, er Xe verdensledende innen internasjonale betalinger.
Valutaveksling og ERP-ekspertise
Med over 14,5 milliarder dollar flyttet over landegrensene i 2021, har vi kunnskapen og ekspertisen til å hjelpe din unike virksomhet.
Raske og sikre bedriftsbetalinger
Xes lynraske betalingsnettverkskanaler har forbindelser til over 200 land over hele verden.
Millioner av mennesker stoler på valutadata
Med over 280 millioner besøkende på Xe er vi verdens pålitelige autoritet på valutavekslingsdata og globale betalinger.
Tusenvis av bedrifter bruker Xe
Vi tilbyr ekspertise til over 18 000 globale bedriftsbrukere for å hjelpe dem med å nå sine unike forretningsmål.
Hvorfor bruke Xe for bedriften din
Med nesten 30 års valutaekspertise, transparente kurser og en effektiv nettplattform gjør vi det enkelt å administrere og sende internasjonale pengeoverføringer.
Vi er valutamyndigheten
Det er en grunn til at over 280 millioner mennesker besøker Xe hvert år. Vi tilbyr nøyaktige priser og enkle valutaløsninger med flere tiår med erfaring.
Sikkerhet og trygghet
Som en del av Euronet-familien stoler kundene våre på at vi behandler global virksomhet for over 115 milliarder dollar årlig. Din sikkerhet er vår prioritet.
Konkurransedyktige priser
Vårt team følger markedet for deg døgnet rundt. Bruk valutakurskalkulatoren vår og få oppdateringer når målkursene dine er nådd.
Ingen overraskelsesgebyrer
Vi anser det som vår viktigste oppgave å beskytte din. Ta informerte beslutninger uten minimumsoverføringsbeløp og nesten null gebyrer.
Interessert i Xes ERP-forretningsløsninger?
Vårt erfarne team er klare til å diskutere din bedrifts unike behov. Hvis du er interessert i å samarbeide med Xe, ta kontakt med oss. En av våre internasjonale forretningseksperter hjelper deg gjerne.
Kom i gang som partner med Xe (ERP)
Del din interesse for å bli bedriftspartner med Xe, så skreddersyr vi en løsning for dine forretningsbehov. Fyll ut skjemaet nedenfor, så vil partnerteamet vårt kontakte deg snart.
Spørsmål om Xes ERP-integrasjoner
Xes ERP-løsning hjelper bedrifter med å administrere internasjonale betalinger direkte fra ERP-plattformen sin. Automatiser globale transaksjoner, leverandørgjeld og avstemmingsoppgaver på tvers av over 190 land og over 130 valutaer.
Xe integreres for tiden med populære ERP-plattformer, inkludert Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance og Sage Intacct.
Xe hjelper bedriften din med å eliminere behovet for flere plattformer eller manuelle filoverføringer. Få tilgang til valutakurssporing i sanntid, rapportering av gevinst/tap og økt effektivitet med våre ERP-løsninger.
Xes ERP-integrasjoner forenkler og effektiviserer bedriftens drift, som sporing av globale utgifter, rapportering av gevinst/tap og opplasting av filer.
Strømlinjeformede prosesser for leverandørgjeld
Sporing av transaksjoner i sanntid
Reduksjon i manuell dataregistrering
Forbedret valutarisikostyring