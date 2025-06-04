Xe-appens funksjoner
Send penger
Overfør enkelt penger til over 200 land på tvers av 130+ valutaer med bare noen få trykk. Vårt intuitive grensesnitt sikrer en sømløs opplevelse, noe som gjør det raskt og enkelt å sende penger til destinasjonen din.
Spor overføringen din
Hold deg oppdatert på statusen til overføringene dine i sanntid. Med sporingsfunksjonen vår kan du overvåke transaksjonene dine hvert steg på veien, noe som sikrer trygghet og åpenhet.
Angi hastighetsvarsler
Gå aldri glipp av en mulighet til å spare. Sett opp kursvarsler og få beskjed når ønsket valutakurs er nådd, slik at du får mest mulig ut av hver overføring.
Se valutakurser
Få tilgang til valutakurser i sanntid når som helst og hvor som helst. Appen vår gir deg de nyeste kursene, slik at du kan ta informerte beslutninger og holde deg i forkant i valutamarkedet. Overvåk opptil 10 valutaer om gangen.
Få varsling
Hold deg informert med push-varsler i sanntid. Få umiddelbare oppdateringer om pengeoverføringer, valutakursvarsler og viktig kontoaktivitet, slik at du alltid har kontroll, uansett hvor du er.
Sikker innlogging
Sikre kontoen din uanstrengt med Face ID eller Touch ID. Disse biometriske innloggingsmetodene gir en rask og sikker måte å få tilgang til kontoen din på, og sikrer at bare du kan låse opp informasjonen din med et enkelt blikk eller en berøring.
Det er enkelt å overføre penger globalt
Opprett konto
Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.
Øyeblikkelig tilbud
Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.
Send penger
Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.
Spor overføringen din
Spor overføringen din hvert steg på veien med Xe-appen vår. Aktiver varsler for å motta oppdateringer om overføringsfremdriften.
Måter å sende penger på
Velg riktig betalingsalternativ for alle dine behov.
Avtalegiro
Tar penger fra banken din. Ankommer vanligvis innen 3 virkedager.
Bankoverføring
Overfør fra din bank til vår. Kommer vanligvis innen 24 timer.
Debet-/kredittkort
Raskeste metode, men inkluderer små gebyrer. Pengene kommer nesten umiddelbart.
Måter å motta penger på
Vi tilbyr praktiske alternativer for å motta penger over hele verden.
Bankinnskudd
Send direkte til hundrevis av store banker over hele verden.
Henting av kontanter
Hent kontanter på over 500 000 steder i over 150 land.
Mobil lommebok
Send penger direkte til din kjæres mobiltelefon i over 35 land.
Xe er betrodd av millioner over hele verden
Ofte stilte spørsmål om appen
Xe-appen er tilgjengelig for nedlasting fra både App Store for iOS og Google Play Store for Android-enheter. Med Xe-appen får du en alt-i-ett-plattform for å enkelt administrere dine globale valutabehov og internasjonale pengeoverføringer. Enten du sporer flere valutaer, setter opp kursvarsler eller sender penger til over 200 land i nesten 130+ valutaer, er appen designet for å gi deg full kontroll. I tillegg kan du få tilgang til valutakurser i sanntid, se historiske data og administrere transaksjonene dine sikkert og effektivt, uansett hvor du er.
Sendegrensene for Xe-appen er de samme som for nettstedet. Dette betyr at du enkelt kan bruke appen til å overføre både store og små summer.
For å sende penger må du oppgi detaljer som mottakerens fulle navn, bankkontoinformasjon (inkludert IBAN- eller SWIFT/BIC-koder) og betalingsmåte. I noen tilfeller kan det være nødvendig med ytterligere identifikasjon.
Xe bruker flere sikkerhetstiltak for å beskytte pengene dine, inkludert krypteringsteknologi, tofaktorautentisering (2FA) og sikre innloggingsfunksjoner som biometrisk autentisering. Din personlige informasjon og betalingsinformasjon er beskyttet i hvert trinn.
Ja, du kan få tilgang til kundestøtte direkte via Xe-appen. Du kan finne svar på vanlige spørsmål og kontakte support for mer personlig assistanse om nødvendig.
Tiden det tar å fullføre en overføring avhenger av flere faktorer, som valuta, destinasjonsland og betalingsmåte som brukes. Vanligvis fullføres de fleste overføringer innen 1 til 3 virkedager.
Ja, du kan spore overføringen din hvert steg på veien gjennom Xe-appen. Du kan også aktivere varsler for å motta oppdateringer om overføringsprosessen, slik at du alltid vet hvor pengene dine er og når de kommer frem.