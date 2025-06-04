Hansen Technologies, en global programvareleverandør, forbedret sin leverandørgjeldsprosess ved å integrere Xe.coms betalingsløsning i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne automatiseringen effektiviserte både innenlandske og internasjonale betalinger, reduserte manuelle feil og økte driftseffektiviteten, slik at finansdirektør Richard English og teamet hans kunne administrere betalinger på en sikker måte i ERP-systemet sitt.