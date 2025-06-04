- Home
- Xe Business Case Studies - Xe
ERP-kundehistorier
Se hvordan kunder har løst utfordringene sine og spart tid med Xes innebygde betalingsløsninger for ERP-er.
Ultrasource – Microsoft Dynamics 365 Finance
Oppdag hvordan UltraSource, en utstyrsleverandør basert i Kansas, transformerte sin leverandørgjeldsprosess ved å integrere Xe Global Business Payments i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne automatiseringen eliminerte manuelle oppgaver, strømlinjeformet leverandørbetalinger og tillot selskapet å fokusere på strategisk vekst, alt under ledelse av deres progressive finansdirektør, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, en global programvareleverandør, forbedret sin leverandørgjeldsprosess ved å integrere Xe.coms betalingsløsning i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne automatiseringen effektiviserte både innenlandske og internasjonale betalinger, reduserte manuelle feil og økte driftseffektiviteten, slik at finansdirektør Richard English og teamet hans kunne administrere betalinger på en sikker måte i ERP-systemet sitt.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, en stor produsent av perler i Sørsjøen, moderniserte sin leverandørgjeldsvirksomhet med Xe Global Business Payments innebygd i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ledet av økonomisjef Rebecca McKeating forbedret automatiseringen betalingseffektiviteten, erstattet manuelle arbeidsflyter og gjorde det mulig for selskapet å prioritere vekst og innovasjon.
Vil du se ERP-løsningen vår i aksjon?
Strømlinjeform driften din og forenkle globale betalinger med Xes ERP-løsning. Opplev selv hvor sømløst vår innebygde betalingsteknologi integreres i ERP-systemet ditt, noe som forbedrer effektiviteten og sparer deg tid. Klar til å forvandle virksomheten din?