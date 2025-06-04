Ny start for deg, kjent territorium for oss

Å flytte til utlandet medfører mye forandring og usikkerhet, men vår pålitelighet forblir konstant.

Styrker din flytting til utlandet

Enten du flytter for en ny jobb, tar utdanning eller starter et nytt kapittel i et nytt land, sørger Xe for at pengene dine kommer dit du trenger dem, trygt og effektivt. Våre sømløse overføringer gjør det én ting mindre å bekymre seg for når du flytter, å administrere økonomien din.

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Kontakt oss hvis du har spørsmål om store pengeoverføringer eller ønsker å lære hvordan Xe kan hjelpe deg med å spare penger på flyttingen din til utlandet. Ta kontakt med våre overføringseksperter i dag via telefon, live chat eller e-post.

Opplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

Lynraske overføringer

Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.

30+ år med fortreffelighet

Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.

Sporing i sanntid

Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.

Gjentakende betalinger

Ønsker du å sette opp regelmessige betalinger for ting som skatt, regninger, investeringer eller boliglån? Xe gjør det enkelt for deg å sette opp regelmessige betalinger.

Sammenlign oss med banken din

Xe tilbyr konsekvent valutakurser som slår bankene, slik at du kan ha mer penger i lommen. Med forhåndspriser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi tradisjonelle banker.

Overfør mer med høyere sendegrenser

Vi tilbyr høyere overføringsgrenser enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.

Spar mer på hverdagsregninger og utgifter

Når du flytter til utlandet, er det viktig å planlegge for gjentakende regninger. Med Xe kan du enkelt administrere disse betalingene og spare mer med bankvennlige renter, slik at du har de midlene du trenger til å dekke dine vanlige kostnader.

Slik overfører du penger til flyttingen din i utlandet med Xe

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Send penger

Legg til alle nødvendige detaljer og konfigurer overføringen. Når vi får pengene, tar vi oss av resten.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg

Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.

